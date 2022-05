La ácida crítica de Patricia Sosa contra Chanchi Estévez: “Es para que lo analice un psicólogo”

Tras varias semanas de convivencia y de retos exigentes, se elevó la tensión en El hotel de los famosos (eltrece), y cada vez son más los fanáticos del reality que viven el minuto a minuto en las redes sociales y aportan sus opiniones y reflexiones acerca de lo que ocurre allí dentro. Entre los cientos de televidentes, también hay famosos. Ese es el caso de Patricia Sosa, quien realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram al referirse a una actitud que tuvo el Chanchi Estévez, uno de los participantes más polémicos.

A través de una publicación que subió a su feed, la cantante compartió una escena del programa que tiene como protagonista al exfutbolista, Locho Loccisano y Emily Lucius. Todo comenzó en uno de los cuartos cuando, durante una charla entre el joven actor y la influencer, hicieron mención a la última eliminada del certamen, Lissa Vera.

Si bien la conversación se llevaba a cabo de la mejor manera, ambos fueron sorprendidos por el exdelantero, que -en ese momento- estaba durmiendo en una de las camas. Sin mediar palabras, se dirigió hacia Loccisano enojado por los comentarios que este hizo sobre la cantante. Luego, se retiró del lugar y expresó aún más su malestar con el resto de los integrantes del certamen.

Con ese escenario, la compositora hizo hincapié en la reacción que tuvo Estévez y aportó su punto de vista al respecto. “Prestemos atención: ¿quién hizo un plan para que se vaya Lissa Vera? Ahora no admite que el resto comente. Cuánta manipulación”, comenzó.

Entonces, tras señalar que, para ella, el plan para eliminar a la cantante se hizo a raíz de un pedido que realizó el propio Estévez, apuntó: “Eso es negar que fue uno el que planeó todo. Es querer que los demás crean que no fue así. Maquiavélico. Es para que lo analice un psicólogo”.

En la publicación, los seguidores de la cantante también dieron su opinión a través de cientos de comentarios. “Se hace el pobrecito ahora, si él fue el que arregló todo. Se hace el malo y dice que lo espera en la H a Locho. ¿Pero quién es? Está con culpa y se la agarra con él, pobre”, expresó una usuaria que vio el clip en cuestión.

“Me desagrada tanto su actitud que me dan ganas de no mirar más el programa”, apuntó otra joven sobre la presencia del Chanchi Estévez en el show. Y en esa misma dirección, otra manifestó: “El señor manda y se ofendió con Locho. Ya es demasiado esto”.

“Cuanta verdad Patricia, ya es maquiavélico este individuo llamado Chanchi. Arma tramas para quedar siempre bien… ¿Cómo puede ser que los demás se dejen manipular tanto? Ojalá gane Locho”, opinó otra persona.

Cuál fue el comentario que despertó el enojo del Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos

“Para mí Bandana fue todo”, fue el primer comentario que lanzó Emily Lucius luego de acomodar la cama en la que dormía Lissa Vera, quien había sido eliminada hace pocos minutos.

Emily Lucius y Locho Loccisano estaban hablando de Lissa Vera, instante en el que el Chanchi Estévez se levantó y criticó la actitud del joven Captura

Entonces, Locho se refirió a la icónica banda que tuvo su mayor protagonismo en el año 2001 y que contó con la voz de la compositora. “Debe ser difícil esto de hacer algo tan grande a los 20 años y después que se muera, viste”, reflexionó

Tras sus dichos, Estévez que, hasta aquel momento se encontraba en silencio, interrumpió la conversación y se dirigió hacia Loccisano. “Locho ¿no tenés ganas de dormir? Estás hablando unas pelot… bárbaras y está mal. ¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Y si querés te espero el domingo en la H si tenés huev…”, lanzó.

Luego de expresarle su descontento al participante, en el detrás de escena, aportó más detalles de su enojo: “Me pareció de muy mal gusto hablar mal de Lissa que se había ido hace pocos minutos. Y es muy triste. Fue la gota que rebalsó el vaso”, explicó.

En tanto, Locho se mostró perplejo ante la situación y le respondió: “No sé por qué te enojaste tanto si estábamos hablando de todo. No fue tan de mala onda”. Pero su compañero reiteró: “Te espero el domingo en la H”.