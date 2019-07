Venden por 53 mil dólares el buzo que Lady Di usaba para hacer gimnasia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019 • 18:13

Lady Di ha pasado a la historia por varias razones: su dura historia de amor y lo que reveló sobre la estricta vida detrás de las puertas de los palacios británicos, sus acciones solidarias, que cambiaron el mundo, y su estilismo. Como princesa de Gales y luego como figura de renombre internacional, supo comunicarse a través de su vestimenta como pocas celebridades lo han hecho. Es por eso que cada vez que se subasta un look suyo, las negociaciones alcanzan muchos ceros. El último artículo de su vestuario que se vendió fue un buzo que Diana usaba para entrenar. No era un buzo más, con él intentaba aburrir a los paparazzi que la acosaban a cada paso que daba. Según testimonios de su personal trainer, Jenni Rivett, la princesa cuestionaba: "Por qué se interesan tanto en mí, habiendo tantos temas importantes". A modo de protesta, vestía siempre el mismo buzo, de manera que no les daba fotografías muy diferentes a los medios en cada sesión de entrenamiento.

La prenda, un buzo azul marino con la imagen de una pin up girl, que auspicia la cadena de gimnasios Virgin Active, y que fue un regalo a la princesa de parte del propio fundador de Virgin, Richard Branson, se subastó a un postor anónimo por 53.500 dólares en Boston.

Fue Jenni Rivett la que inició la movida solidaria. Ella entrenó a Lady Di durante siete años, de 1990 a 1997, y justo el mismo año que falleció le regaló el buzo. Ahora la entrenadora decidió subastarla y con el dinero recaudado financiará la escuela a una niña de Malaui. "Si estuviera viva, la princesa definitivamente lo aprobaría. Las causas en África siempre le tocaron el corazón", comentó Rivett.