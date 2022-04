Vero Lozano cruzó a Tamara Pettinato luego de su salida del programa: “Ella se bajó”

Verónica Lozano salió a desmentir los dichos de Tamara Pettinato tras su desvinculación de Cortá por Lozano (Telefe), de donde supuestamente fue echada sin previo aviso.

“No fue así. Tamara tenía contrato hasta finales de 2020. Era plena pandemia. Claro que las vacaciones le correspondían, pero ella las extendió. No se entendió mucho, dijo que fue por un pedido médico y justo era momento de cambio de panel”, aseguró Lozano en un móvil a LAM (América). “En pandemia, las reuniones eran por Zoom y ella preguntaba ‘¿pero yo voy a seguir? ¿yo voy a seguir?’. Y le dijeron que el contrato era hasta diciembre, que no sabían qué iba a pasar después por lo que eligió no volver porque no le daban la certeza de que continuara el año siguiente”, agregó.

Para concluir, la conductora cruzó a la hija de Roberto Pettinato: “Ella se bajó. En ese momento, yo le dije que lo que dijo no era justo. No nos pusimos de acuerdo, pero no hubo una pelea. Se debe haber quedado enojada. No ser elegida no está bueno. No gusta. Pero realmente fue que no se le dio la certeza de que continuaba”.

Cruces de larga data

A finales de 2020, Tamara había compartido un mensaje en su cuenta de Instagram en donde daba a entender lo que supuestamente había ocurrido y su malestar por la decisión: “¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: ‘La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada’. Ya nos volveremos a ver”. Luego de esta publicación Lozano admitió que la contactó. “Cuando ella posteó eso le mandé un audio diciéndole que no me parecía bien. Ella me aclaró que no era conmigo, pero que sentía que la habían echado y lo comunicó de ese modo. Lo sintió de ese modo y decidió seguir así hasta diciembre”, había comentado en una entrevista en Por si las moscas (La Once Diez). “Son estas las reglas de juego, te hacen contratos anuales que pueden ir cambiando de un mes para el otro”, concluyó.

Tamara se desempeñaba como panelista en el programa de Telefe desde 2018 y conoció la noticia de su desvinculación cuando estaba de viaje. En conversación con LA NACION, la columnista confirmó que se enteró de la noticia por Internet. “Cuando pregunté estando de viaje me dijeron que no vuelva, estando de licencia médica y antes de terminar mi contrato”, indicó. Y agregó: “Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas”.

Hace pocos días, otro panelista histórico del ciclo de Telefe anunció su retiro: Nicolás Peralta, periodista de espectáculos. “Hoy fue mi último día en Cortá por Lozano después de cuatro años, en los que pude crecer como profesional y persona y mostrarme tal cual soy”, comenzó escribiendo el periodista en el posteo y concluyó: “Gracias a ustedes por dejarme entrar a sus casas y por quererme quizás sin conocerme personalmente. El que vieron durante estos cuatro años en la tele es el Nico que soy y agradezco todo el cariño que recibo”.