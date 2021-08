Vicky Xipolitakis cuestionó a su ex Javier Naselli por la posibilidad de declararla insana: “Me quiere hacer mal”

Victoria Xipolitakis se refirió a la versión de que su exmarido Javier Naselli buscaría declararla insana para poder pedir la tenencia de Salvador Uriel, el hijo que tienen en común. La mediática hizo su descargo en Cortá por Lozano (Telefe) y aseguró que lo único que quiere el empresario es “hacerle mal a ella y a su hijo”.

“No me espero otra cosa de él. Trata de negar todo y demuestra lo que es permanentemente. Es más de la violencia que vivimos. Lo único que quiere es hacernos mal al nene y a mí. Es un camino feo el que prefiere tomar, no es necesario”, le dijo Vicky a Verónica Lozano, conductora del ciclo, sobre Naselli. Allí, se mostró confiada en que los resultados de las pericias psiquiátricas -a las que fueron sometidos ella y su ex- le dieron bien.

Vicky Xipolitakis habló de Javier Naselli y su intención de declararla insana

El rumor de que el empresario iría por la tenencia de Salvador lo dio a conocer la panelista Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece), dos días después de que saliera a la luz el pedido de desalojo de la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe). “Él va por la tenencia. La quiere declarar insana. Se hicieron las pericias psiquiátricas: los estudios a Vicky no le dieron bien y a él sí. Tendría algo psiquiátrico que se llama ‘Splitting’”, afirmó la angelita.

Respecto de esta condición psiquiátrica que le habría salido a Vicky, Yanina describió: “Es gente tipo ella, narcisista, obsesivos compulsivos, con personalidad dominante que le inventan una vida a sus víctimas, que en este caso sería Naselli”.

Vicky Xipolitakis y su exmarido, Javier Naselli: la pareja se separó en 2019 y están enfrentados en la Justicia por la custodia de su hijo Salvador

Xipolitakis habló de estas pruebas y aseguró que sus asesores legales le dijeron que no tenía de qué preocuparse. “Mis abogados me dijeron que no es nada de insanidad, sino que es algo de personalidad, nada grave. No es blanco ni negro”, indicó.

Asimismo, en el programa pusieron al aire un audio de la psicóloga de Vicky en el que la profesional explica qué es el ‘Splitting’. “Es un mecanismo de defensa, que no es una patología sino una manera de ver las cosas blanco o negro. Que las cosas no tienen término medio. Ninguna patología, nada infantil, ninguna anormalidad, es una característica. Acabo de leer rápidamente tu informe y es absolutamente coherente, sale todo bien”, le dijo la especialista a la mediática en un audio de WhatsApp

“Basta de violentar a la madre con que le pueden sacar al nene, que es la única que lo crío”, reclamó Vicky.

Las pericias psiquiátricas

En los Tribunales, Vicky y Naselli tienen dos causas, una penal y otra civil. La modelo denunció a su expareja por violencia de género, pero también le reclama la manutención del hijo que tienen en común. En este contexto, la Justicia ordenó las pericias psiquiátricas para ambos.

“Cuando el padre (Naselli) hizo unas pericias que fueron todas desfavorables para él y peligrosas para el nene, yo me puse ante la Justicia para que decir que por favor hagan el informe nuevamente, que se lo haga el papá también”, contó Vicky. “Esto fue por pedido mío en la causa civil, porque en la penal fue totalmente desfavorable para él”, explicó.

Y señaló sobre estas últimas pericias: “Yo me sometí a los estudios y pedí que él también lo hiciera. Esta última me llamó la atención porque no salió como las otras: una le dio borderline, que es como un trastorno límite de la personalidad por las que puede llegar a hacer cosas tremendas. Y el otro le dio que era una patología del ángel, que es peligrosa”.

Según su testimonio, le llamó la atención que estos nuevos estudios “salieron normales para los dos”, aunque aclaró que las pericias “todavía no están terminadas bien”.

Vicky agregó que en esta oportunidad las pericias fueron virtuales y que tuvo que “acomodar colores, palitos y responder algunas preguntas de verdadero o falso”.

El secador de pelo

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre había contado que Xipolitakis “duerme con la luz encendida y con un secador de pelo encendido” y que el empresario “cree que no está capacitada para cuidar el niño”. Sobre esta información, la mediática contó su verdad y dejó en evidencia la saña tras este comentario.

“No duermo con un secador prendido ni loca, porque es peligroso. Sí con una luz tenue”, aclaró Vicky para luego contar que la historia del secador de pelo viene de su adolescencia cuando sufrió trastornos de alimentación y, para que sus padres no la escucharan vomitar, encendía el secador de pelo.

“Yo en la tele trato de dar alegría y cuando expuse lo del secador de pelo traté de llevarlo por otro camino, pero en la adolescencia padecí anorexia y llegué a tener bulimia. El secador lo prendía para que no me escuchen”, confió.

