El gesto de Victoria Beckham en las redes que revela su mala relación con la esposa de su hijo Brooklyn, Nicola Peltz

Siempre fueron la familia perfecta hasta que Brooklyn, el hijo mayor de David Beckham y Victoria, contrajo matrimonio con Nicola Peltz y esa unión que parecía inquebrantable se rompió. Que la exSpice Girls no tenía buena relación con su nuera y que los hermanos Brooklyn y Romeo estaban enemistados por una mujer fueron las teorías más fuertes sobre este distanciamiento familiar que ahora llegó a las redes sociales. Mientras que la diseñadora de modas y el accionista del Inter de Miami evitan los “me gusta” en las fotos de su hijo con la actriz, Cruz (otro de los hijos de la pareja) lanzó misteriosos mensajes que parecen estar destinados a su hermano mayor.

Dicen que las redes sociales tienen su propio lenguaje y hablan por sí solas. Mientras que postear fotos con alguien o darle corazones o fueguitos a algunas publicaciones pueden ser señal de un incipiente romance o coqueteo virtual, ignorar posteos, dejar de seguir a una persona o dejar comentarios con cierta ironía pueden significar todo lo contrario: el fin de una relación. Tal es el caso de los Beckham que, en el último tiempo, han demostrado a través de ciertos gestos y actitudes que la familia está dividida.

Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en el estreno de la docuserie Bechkam Gareth Cattermole - Getty Images Europe

La primera prueba surgió a principios de julio, cuando muchos seguidores comenzaron a observar que Victoria Beckham evitaba poner “me gusta” a las fotos que su hijo Brooklyn posteaba junto a su mujer Nicola en Instagram. En cambio, no evitaba los corazoncitos cuando aparecía sólo él en las publicaciones. Según los expertos en la materia, la cantante presionó el botón de “me gusta” en nueve publicaciones compartidas por su hijo de 26 años e ignoró las cuatro que incluían a la actriz y empresaria.

Brooklyn Beckham y su mujer Nicola Peltz en uno de los últimos desfiles de Victoria Beckham en Paris. La actriz de Bates Motel es acusada de ser la gran responsable de este quiebre familiar Getty Images

Si bien los rumores de mala relación entre la diseñadora de modas y su nuera son fuertes, lo que sorprendió es que su marido, David Beckham, haya tenido la misma actitud, ya que fue el deportista el que siempre intentó poner paños fríos y mantener la armonía familiar. Por su parte, Brooklyn y Peltz han tenido el mismo accionar que el matrimonio Bechkam. A ellos tampoco les ha gustado ninguna de las publicaciones que hicieron Victoria o David durante este último mes.

Los feroces mensajes de Cruz Beckham

A esta mezquindad de “likes”, se suman algunos polémicos mensajes que en las últimas horas hizo Cruz, otro de los hijos de Victoria y David. Si bien no tienen un claro destinatario, todo indicaría que están dirigidos a su hermano Brooklyn, con quien no se habla desde hace varios meses.

“Eres un fraude”, “Ahora lo sabes”, “El karma te alcanzará”, “Maldita sea”, “Tuvo que ser difícil”, “La gente se da cuenta” y “Estás muerto para mí”, fueron algunos de los letales comentarios que el joven escribió y que inmediatamente reavivaron la polémica.

Brooklyn Beckham junto a su esposa Nicola Peltz, su hermana Harper, David Beckham, Cruz y Victoria (Foto: Instagram @brooklynpeltzbeckham)

Según informó el medio estadounidense TMZ, Brooklyn se comunicó con sus padres y hermanos, con quien no tenía contacto desde hace varios meses, para pedir un alto en esta batalla que ya toda la situación escaló a niveles inimaginables. Tanto él como su mujer les pidieron que dejaran de “filtrar historias negativas” sobre ellos. De hecho, insinuaron que dejen de hablarles por completo. La joven pareja siente que esta disputa familiar es “contraproducente” y considera que la atención del público debería centrarse en sus “logros” y “noticias positivas”.

El principio de todo

Si bien no está claro si los desaires en las redes sociales fueron intencionales, la mala relación entre Brooklyn y su familia data de hace tiempo. Los primeros rumores de conflicto comenzaron en 2022, cuando el joven contrajo matrimonio con Nicola Peltz, una actriz de familia adinerada. Que Victoria Beckham se metió por demás en la organización de la boda, que la intérprete de Bates Motel no quiso usar un vestido de novia de la colección de su suegra y que el día de la ceremonia la cantante de “Wannabe” opacó a la novia fueron algunas de las versiones que evidenciaban un incipiente malestar en la familia.

Luego, una nueva pelea entre hermanos por una mujer entró en escena. En abril, Romeo anunció su noviazgo con Kim Turnbull y, al parecer, eso enfureció a su Brooklyn. ¿El motivo? Algunos afirman que el chef y la modelo tuvieron una relación previa aunque, los propios protagonistas lo negaron. Lo cierto es que desde entonces los hermanos dejaron de seguirse en las redes, incluido Cruz, y el mayor del clan no solo dejó de compartir eventos familiares sino que rompió toda comunicación con ellos.

Romeo y Kim durante la fiesta de cumpleaños número 50 de David Beckham; evento al que Brooklyn y su mujer no asistieron

“No ha habido ninguna llamada, ningún contacto, nada. Como padres, David y Victoria están preocupados por su hijo y han intentado ponerse en contacto, pero él no está interesado”, le contó un allegado de la familia a The Mail on Sunday mientras aseguraba que si pudieran ir a buscarlo y llevarlo a casa, lo harían.

A pesar de que algunos focos de conflicto empiezan a desaparecer y que Romeo y Kim ya no están juntos, el conflicto familiar parece no tener retorno. “No hay vuelta atrás”, confirmaron desde el seno íntimo, al tiempo que aseguraban que sería necesario “un milagro” para solucionar el quiebre en este vínculo.