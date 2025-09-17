Flor Jazmín Peña habló sobre los polémicos dichos de su ex, Agustín Franzoni, y contó cómo accionará contra él

Luego de que Agustín Franzoni afirmara en el ciclo de stream Circuito Cerrado (La Casa) que tiene guardado contenido privado de su expareja, Flor Jazmín Peña se expresó al respecto en LAM (América TV) y se mostró muy avergonzada por la situación. “Lo siento como una amenaza, está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos”, lamentó.

En un chat de WhatsApp que Ángel de Brito hizo público al aire, señaló: “Ayer vi lo de Franzoni y realmente me da una vergüenza total. No puedo creer lo que dice. Tampoco puedo creer como nadie de ahí le frena el carro (...) Y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo como para que quede aún más claro de quién habla y quienes lo acompañan. Encima, se ca*** de la risa, inclusive las mujeres de la mesa”.

Flor Jazmín Peña están en pareja hace dos años con Nico Occhiato (Foto: Instagram @florjazminpe ) (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

Con justa razón, la bailarina se mostró muy afectada por la situación: “Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos. Algo que sucedió en completa intimidad y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. No sé qué tan chiste es. Lo siento como una amenaza“.

“Está diciendo que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera. De todas las cosas que ha dicho, es la primera vez que te hablo así, pero es que me siento completamente vulnerada“, expresó.

Además, Peña aseguró que iniciará acciones legales con él. “Roza cualquier tipo de límite lo que está exponiendo. No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia. No puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex", explicó.

Agustín Franzoni afirmó que tenía fotos y videos de su exnovia y que los guardaba sin su consentimiento (Foto: Instagram @agufranzoni)

Incluso se refirió a los inicios de su relación con Nicolás Occhiato, que días atrás fueron cuestionados. “Hasta ayer hablaba bien de él, porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor, pero ya pasaron dos años. Tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió“, afirmó.

“Por eso también estoy tan shockeada. Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados confiando en que no va a hacer nada con eso. Por eso esta vez siento que cruzó una línea. Así que esto es lo que tengo para decir. Estoy que no lo puedo creer", concluyó Flor Jazmín Peña, dolida y enojada.

Ángel de Brito, por su parte, destacó en medio del programa la personalidad de la bailarina: “Flor Jazmín Peña, con la que trabajé además mucho tiempo en el Bailando, es un sol, no se mete con nadie, no jode, no busca el quilombo”.