El último parte médico de Thiago Medina: “Continúa con asistencia respiratoria”

La salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, conmueve al mundo del espectáculo luego del grave accidente que tuvo con su moto el pasado viernes. En el último parte médico, los profesionales que atienden al joven en la terapia intensiva del hospital de Moreno confirmaron que tuvo una “evolución favorable” aunque volvió a tener fiebre. Además, precisaron que esperan que mantenga esta mejoría para poder volver a intervenirlo quirúrgicamente.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, comenzó el parte oficial, que fue leído por la periodista Andrea Taboada en Intrusos (América TV)

“Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica”, explicaron los médicos que atienden al joven de 22 años, papá de las gemelas Aimé y Laia, de un año y medio de edad, fruto de su relación con su excompañera del reality, Daniela Celis.

Thiago es padre de dos nenas con su ex, Daniela Celis (Foto: @thi4go_km)

Los profesionales aclararon que como el estado de salud de Medina presenta mejorías, se evalúa volver a practicarle una cirugía para reconstruir sus costillas rotas y órganos perforados. “De continuar con evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, explicaron en el parte.

Por último, aclararon que “por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente”.

Los médicos evalúan volver a operarlo (Foto: @thi4go_km)

Thiago Medina tuvo el accidente el viernes 12 de septiembre, al colisionar con su moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Por el impacto, sufrió fracturas, politraumatismos y complicaciones graves de salud que requirieron su internación en terapia intensiva y una operación de extirpación del bazo debido a lesiones sufridas en el accidente.

A partir de su internación, su familia, su expareja y sus excompañeros de Gran Hermano no se despegaron del hospital de Moreno para acompañarlo en este duro momento. Ante la gravedad de su caso, sus seres queridos comenzaron una cadena de oración para pedir su pronta recuperación y declararon en los medios de comunicación que intentan mantenerse fuertes para apoyar a sus hijas, Aimé y Laia, que todavía no comprenden el duro momento que atraviesa su padre.

En las redes sociales, se multiplicaron las muestras de cariño para el exparticipante del reality más famoso en el país. Desde su irrupción en los medios en el 2022, Thiago se transformó en uno de los “hermanitos” más queridos por su humildad y su forma de ser. Hoy en día cosecha más de 1,5 millones de seguidores en Instagram y es un destacado influencer en redes sociales, donde suele interactuar de modo muy cercano con sus fans.