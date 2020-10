Hernán Lombardi y Victoria Tolosa Paz protagonizaron un duro cruce por la carta en la que Cristina Kirchner pidió un "acuerdo de todos los sectores" Crédito: Archivo

En medio de un fuerte debate por la carta que publicó la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la que pidió "un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos" para resolver la escasez de dólares y su impacto en la economía, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el extitular de Medios, Hernán Lombardi protagonizaron un duro cruce.

En la última emisión de Animales sueltos, el programa conducido por Luis Novaresio, abordaron la posibilidad de entablar un diálogo entre el oficialismo y la oposición. Lombardi reconoció que su espacio político estaba dispuesto a conversar con el Gobierno y señaló que su partido le envió una carta al presidente Alberto Fernández para generar el espacio para ese intercambio.

"Nosotros no somos ni ambiguos ni ambivalentes. Todos los dirigentes de Juntos por el Cambio han dicho que están dispuestos a sentarse a una mesa de diálogo porque la situación es demasiado grave", señaló el exfuncionario.

"Estamos demasiado cerca de situaciones muy complicadas en la salud, la economía y el tema de las libertades. Todos se expresaron, pero no por la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Hace dos meses se le mandó una carta a Alberto Fernández proponiéndole un diálogo con la Constitución arriba de la mesa y con cuartos de paredes de cristal para que se sepa lo que se conversa, pero la Argentina necesita acuerdos de largo plazo", continuó.

En ese momento, Tolosa Paz se rio con ironía y manifestó su desacuerdo: "Cuando el Congreso debatió medidas para favorecer al turismo, un sector castigadísimo, Cambiemos decidió ausentarse y no dar quórum. Quedan muy lindas las palabras, pero después hay que mirar los hechos".

"Los hechos son que Cambiemos tuvo en los primeros 40 días de la pandemia una actitud responsable, pero luego volvieron a esta situación constante de no entender que no es un tiempo preelectoral, sino que hay que ponerse a trabajar para resolverle los problemas al 40% de la población que está bajo la línea de la pobreza y al entramado pyme que venía de una situación compleja. Ustedes, Hernán Lombardi, no se presentaron a discutir estos temas en el Congreso. Muy bien que estén dispuestos ahora, pero venimos de dos meses en los que no estuvieron dispuestos", agregó.

Ante sus dichos, Lombardi le pidió "evitar las chicanas". "Usted sabe del manejo autoritario que tuvo Cristina Kirchner en el Senado, quitándole la palabra a los senadores y el funcionamiento anómalo de la Cámara de Diputados. Debería evitar esas chicanas. Nosotros no tiramos nafta al fuego. Para poder tener un diálogo maduro hay que correr los elementos extrínsecos a la crisis. Por ejemplo, tratar la reforma de la Justicia y el ataque sistemático a la propiedad privada", sentenció.

Por último, frente a la consulta de Novaresio sobre la posición de Juntos por el Cambio respecto de dialogar con el Gobierno, el extitular de Medios indicó: "Nosotros mandamos una carta hace dos meses proponiendo diálogo, pero parece infantil ver quién propuso primero. No es trascendente, pero lo que sí es trascendente es que la propuesta la tiene que llevar el Presidente, porque si es de la vicepresidenta, que dice que no gobierna, debilita al Presidente". Y cerró: "Ante una propuesta seria, Juntos por el Cambio va a estar presente".