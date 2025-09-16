Video: así fue el fuerte cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei

Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron este martes una acalorada discusión en el programa A la Barbarossa (Telefe). El intercambio ocurrió durante el análisis de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la cual presentó el Presupuesto 2026. La tensión entre ambas panelistas derivó en acusaciones políticas e insultos personales al aire.

Cómo fue el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey

El conflicto comenzó cuando el panel debatía los anuncios económicos del jefe de Estado.Mariana Brey, por su parte, defendió las medidas del Gobierno y celebró la eliminación del cepo cambiario. En ese momento, Nancy Pazos la interrumpió para calificar la medida como una “mentira” que le había “costado las elecciones” al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

El debate se originó durante el análisis de la cadena nacional del presidente Javier Milei Captura de video

La intervención generó una reacción inmediata de su compañera, quien comentó con ironía: “Ay, qué difícil…”. Sin embargo, Nancy continuó su cuestionamiento: “Pero a costa de qué tenés que preguntarte, Mariana. Porque es cierto”.

La discusión subió de tono cuando Brey acusó a su colega de predecir el futuro político del país. “¿Y esto a costa de qué? ¿Hacés futurología? Vos, que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027”, replicó. Al escucharla, Pazos afirmó que había anticipado correctamente el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo que la tensión escalara todavía más.

Nancy Pazos calificó al levantamiento parcial del cepo como una "mentira" que le costó las elecciones a La Libertad Avanza instagram.com/nancypazos

La acusación de “golpista” que desató la pelea

Mariana Brey dirigió sus críticas hacia el rol de la oposición y vinculó a Nancy Pazos con una estrategia desestabilizadora. “También sabés qué pasa después de octubre. Si es que llega a octubre. Porque para vos es el peor Gobierno y está en el peor momento. Yo te escuché decirlo”, afirmó.

“Cómo está la oposición, hace un trabajo enorme para que este Gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre, pero, si llega a octubre, que no llegue a 2027, a terminarlo. Vos formás parte de esa oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato”, sentenció.

Mariana Brey defendía la eliminación del cepo cambiario anunciada por el Gobierno Telefé

La respuesta de su compañera de programa fue inmediata y contundente. “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cag*r”, exclamó. Segundos después, se defendió y lanzó un insulto directo: “No hay nadie con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelot*da diciendo esto…”.

Georgina Barbarossa y el resto de las panelistas intentaron calmar la situación, pero Pazos justificó su exabrupto: “Me dice golpista y vos te lo bancás, ¿yo le digo pelot*da y está mal? Ella me faltó el respeto. Es una barbaridad y nadie está diciendo nada”.

Brey acusó a Pazos de formar parte de una "oposición golpista"

El origen del conflicto: una declaración previa de Pazos

Otra de las panelistas, Analía Franchín, intervino para contextualizar el origen de la acusación de Brey. Esta sugirió que la calificación de “golpista” se debía a un video previo en el que Pazos supuestamente afirmaba que al gobierno de Javier Milei le quedaba “poco tiempo”.

Mariana confirmó esta versión. “Sí, es por eso”, asintió y argumentó que su opinión se basaba en una percepción más amplia sobre el discurso de ciertos sectores opositores. “Hay muchos de la oposición que están instalando esta situación. Es mi opinión, le duela a quien le duela”, concluyó para cerrar el tema.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.