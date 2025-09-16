Video: así fue el fuerte cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei
Las panelistas del ciclo A la Barbarossa intercambiaron descalificaciones durante un debate sobre la presentación del Presupuesto 2026; la discusión escaló hasta los insultos personales
- 3 minutos de lectura'
Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron este martes una acalorada discusión en el programa A la Barbarossa (Telefe). El intercambio ocurrió durante el análisis de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la cual presentó el Presupuesto 2026. La tensión entre ambas panelistas derivó en acusaciones políticas e insultos personales al aire.
Cómo fue el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey
El conflicto comenzó cuando el panel debatía los anuncios económicos del jefe de Estado.Mariana Brey, por su parte, defendió las medidas del Gobierno y celebró la eliminación del cepo cambiario. En ese momento, Nancy Pazos la interrumpió para calificar la medida como una “mentira” que le había “costado las elecciones” al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).
La intervención generó una reacción inmediata de su compañera, quien comentó con ironía: “Ay, qué difícil…”. Sin embargo, Nancy continuó su cuestionamiento: “Pero a costa de qué tenés que preguntarte, Mariana. Porque es cierto”.
La discusión subió de tono cuando Brey acusó a su colega de predecir el futuro político del país. “¿Y esto a costa de qué? ¿Hacés futurología? Vos, que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027”, replicó. Al escucharla, Pazos afirmó que había anticipado correctamente el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo que la tensión escalara todavía más.
La acusación de “golpista” que desató la pelea
Mariana Brey dirigió sus críticas hacia el rol de la oposición y vinculó a Nancy Pazos con una estrategia desestabilizadora. “También sabés qué pasa después de octubre. Si es que llega a octubre. Porque para vos es el peor Gobierno y está en el peor momento. Yo te escuché decirlo”, afirmó.
“Cómo está la oposición, hace un trabajo enorme para que este Gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre, pero, si llega a octubre, que no llegue a 2027, a terminarlo. Vos formás parte de esa oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato”, sentenció.
La respuesta de su compañera de programa fue inmediata y contundente. “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cag*r”, exclamó. Segundos después, se defendió y lanzó un insulto directo: “No hay nadie con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelot*da diciendo esto…”.
Georgina Barbarossa y el resto de las panelistas intentaron calmar la situación, pero Pazos justificó su exabrupto: “Me dice golpista y vos te lo bancás, ¿yo le digo pelot*da y está mal? Ella me faltó el respeto. Es una barbaridad y nadie está diciendo nada”.
El origen del conflicto: una declaración previa de Pazos
Otra de las panelistas, Analía Franchín, intervino para contextualizar el origen de la acusación de Brey. Esta sugirió que la calificación de “golpista” se debía a un video previo en el que Pazos supuestamente afirmaba que al gobierno de Javier Milei le quedaba “poco tiempo”.
Mariana confirmó esta versión. “Sí, es por eso”, asintió y argumentó que su opinión se basaba en una percepción más amplia sobre el discurso de ciertos sectores opositores. “Hay muchos de la oposición que están instalando esta situación. Es mi opinión, le duela a quien le duela”, concluyó para cerrar el tema.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Javier Milei
- 1
El mal momento de Wanda Nara por una lesión de Valentino López: “Toda tu familia está con vos”
- 2
El enojo de Camila, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa: “No es momento de preguntar eso”
- 3
El adiós de Meryl Streep a Robert Redford: “Uno de los leones ha fallecido”
- 4
Daniela Celis compartió un nuevo parte médico de Thiago Medina y mostró la foto más tierna de una de sus hijas: “Oremos por papá”