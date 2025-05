Video: el brutal accidente que sufrió Evangelina Anderson durante una competencia de equitación

La vida de Evangelina Anderson cambió radicalmente en septiembre de 2024 cuando se mudó a la ciudad mexicana de Monterrey junto a sus dos hijas menores, Lola y Emma, para acompañar a su marido Martín Demichelis, quien firmó contrato para dirigir al equipo Rayados de Monterrey, puesto que ocupó hasta mayo de este año. Durante los últimos meses, la modelo tuvo varios proyectos. Además de organizar su hogar y trabajar en televisión, se dedicó a la equitación. En varias oportunidades compartió sus progresos arriba del caballo, pero esta semana preocupó a todos al mostrar cómo fue la brutal caída que sufrió mientras cabalgaba.

Hace un par de semanas, la modelo reveló que comenzó a asistir al Club Hípico de Monterrey para practicar equitación, deporte que también realiza su hija Lola. Tras varios entrenamientos, esta semana se animó a participar de una competencia. “Hoy competí y adivinen que pasó”, expresó el jueves en un video que subió a sus historias de Instagram, red social en la que acumula 3.7 millones de seguidores. Se la pudo ver arriba de su caballo en el medio de la pista ecuestre y vestida con una remera de manga corta blanca, con un chaleco negro, un pantalón blanco, botas y casco.

Tras mudarse a Monterrey, Evangelina Anderson comenzó a practicar equitación (Instagram @evangelinaanderson)

En el siguiente video apareció dando vueltas alrededor de la pista y cruzando los distintos obstáculos. “Todo iba bien hasta qué...”, indicó. Acto seguido se pudo ver el momento en el que se dirigía con su caballo hacia uno de los obstáculos, cuando de repente, justo antes de saltar, inclinó el torso hacia un costado, soltó las cuerdas y cayó de espaldas al piso justo al lado de la estructura.

La caída resonó en todo el lugar, puesto que con la pierna golpeó parte de la construcción de madera. Si bien estaba protegida y la cabeza no tocó el suelo, Anderson se desplomó en el suelo. Si bien advirtió que estaba bien y que no había perdido el conocimiento, su expresión, por un lado, de dolor y por el otro de malestar por no haber completado la prueba, quedó en evidencia en el video, incluso aunque el mismo se grabó desde la tribuna, a varios metros de distancia.

Evangelina Anderson sufrió una fuerte caída durante una competencia de equitación (Foto: Captura de video / Instagram @evangelinaanderson)

Como el clip se cortó después de la caída, sus seguidores se preocuparon por su estado de salud, puesto que no vieron si se levantó por sus propios medios o si necesitó ayuda. Si bien la modelo no entró en detalles, evidenció que estuvo conduciendo su auto, por lo que, si bien posiblemente haya quedado con alguna dolencia, las mismas no le impidieron continuar con su rutina.

Durante el último mes, Anderson estuvo enfocada en sus actividades, en sus hijas y en apoyar a su marido, Martín Demichelis. Tras la eliminación de la Liga MX, Rayados de Monterrey anunció públicamente su salida como director técnico. “Agradecemos el profesionalismo y el compromiso de Martín y su cuerpo técnico en esta etapa y les deseamos y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, expresaron en un comunicado.

Evangelina Anderson apoyó a Martín Demichelis luego de que lo despidieran de Rayados de Monterrey

Rápidamente, la modelo reaccionó y mostró su apoyo hacia su marido. Compartió en su Instagram una oración de un libro que decía: “Al final te diferencia el corazón que tengas”, junto al emoji de un corazón. De esta manera dejó en claro que lo respalda incondicionalmente.