Evangelina Anderson mostró el nuevo deporte que practica y revolucionó las redes

Desde que se instaló en Monterrey, México, debido a los compromisos profesionales de su marido, Martín Demichelis -quien asumió la dirección técnica de los Rayados-, Evangelina Anderson ya se siente como en casa y lo hace saber a través de sus redes sociales. A un año de vivir en la ciudad mexicana, la modelo incorporó una nueva disciplina a su vida y sorprendió a sus fanáticos.

Evangelina Anderson comparte sus rutinas de ejercicios con sus seguidores

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 3.7 millones de seguidores, la influencer mostró el minuto a minuto de la disciplina que sumó a su rutina, la misma que ahora comparte con Lola, su hija mayor. Se trata de la equitación, una especialidad dentro de los deportes ecuestres, en la que se evalúa tanto al jinete como al caballo.

Evangelina Anderson mostró el minuto a minuto de su aventura (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Hace unas semanas, tanto ella como el exfutbolista de River Plate acompañaron a la niña de 12 años a un certamen; sin embargo, ahora fue ella quien se puso el traje de para subirse al caballo. Desde sus stories, se la vio muy feliz, pero a la vez atenta a las recomendaciones del instructor que se encontraba junto a ella en el Club Hípico de Monterrey.

Pese a que al principio se mostró temerosa, ya que se trata de un deporte que conlleva riesgos de lesión, especialmente caídas, que pueden resultar en lesiones en la cabeza, fracturas y otros traumas, Anderson no pudo ocultar su emoción: a partir de ahora estará más conectada con la pasión de su hija.

El miedo de Evangelina también está relacionado con el accidente que sufrió Lola en 2020 durante una clase de equitación en Marbella. “Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno compartir los difíciles”, había escrito la modelo en aquel entonces desde su Instagram.

Lola Demichelis narró la experiencia en primera persona Instagram Evangelina Anderson

Posteriormente, le había dado la palabra a su hija, a quien se la vio con un pañuelo en el brazo y una venda en el codo, para que explicara lo sucedido. “Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear”, contó Lola y continuó: “Se asustó, empezó a correr y me empujó. Me caí, me rasguñó, y me raspé la espalda y la rodilla, aunque eso no duele tanto”.

Las imágenes de Eva a caballo llegan luego de que la semana pasada pasara unos días en Argentina para festejar los 16 años de su hijo Bastian, quien se quedó en el país para seguir con su carrera en las inferiores de River Plate. “Hoy cumple años mi bebé”, escribió la exvedette con una foto retro en la que sostenía en brazos a su primogénito cuando era pequeño.

Evangelina Anderson celebró los 16 años de su hijo Bastián (Foto: Captura Instagram/@evangelinaanderson)

La segunda se trató del día en el que Anderson dio a luz. En la fotografía se la vio recostada sobre la cama del hospital junto al recién nacido y a un Martín de pelo largo.

Evangelina Anderson junto a Demichelis y Bastián (Foto: Captura Instagram/@evangelinaanderson)

Pero no es la única emoción que los Demichelis vivieron en los últimos días con respecto a Bastián. El adolescente viajó con sus compañeros a Brasil para disputar un campeonato y su madre lo acompañó a la distancia. En uno de los partidos anotó un golazo y ella no puedo ocultar todo su orgullo y emoción.

Así despidió Evangelina Anderson a Bastian Demichelis (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

“Se va a un torneo. Mi corazón estrujado. Vamos ‘Tato’ de mi vida. Vamos River”, escribió en sus redes. “Te amo, hasta la vuelta”, agregó, dando a entender que regresaría pronto para verlo.