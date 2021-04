Video: el emotivo homenaje a Diego Maradona con la nueva canción de Indio Solari

El sábado, el Indio Solari estrenó dos canciones nuevas en el show que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado emitieron por streaming desde Epecuén. En show tuvo una puesta en pantalla conmovedora y su carga emotiva aún persiste. Una de esas canciones que se presentaron fue “Encuentro con un ángel amateur”, cuya letra tiene cierto aire a la despedida del músico de los escenarios. Ahora, un video viralizado en las últimas horas combinó la emotiva música del ex Redondos con imágenes de Diego Maradona.

“Yo ya no puedo cumplir / Hazañas que prometí / Solo seguir cantando”, sostiene la letra de la nueva canción que Solari estrenó en el show de LFDAA. Y sigue: “La traición duele hacia atrás / (No sabés cuando comienza) / Un ángel sonso amateur / Me condenó al paraíso”. Por esos versos, los fanáticos de Solari interpretaron que se trata de una despedida del músico que, para un autor desconocido hasta el momento, también funcionaban para homenajear a otro gran ídolo popular argentino: Diego Maradona.

En las redes: el emotivo video de una canción de Indio Solari con imágenes de Diego Maradona

El video combina algunas de las mejores imágenes de archivo de Diego, en la que el astro futbolístico aparece junto a Claudia Villafañe y a dos de sus hijas, Dalma y Giannina. Además, toma algunas escenas de distintos homenajes que se hicieron tras el fallecimiento del Diez, ocurrido en diciembre de 2020, e incluso registro de las manifestaciones en las calles que despidieron sus restos tras el funeral.

El sábado, en el show online de LFDAA, Solari hizo la aparición que todos esperaban y, además de estrenar “Encuentro con un ángel amateur” mostró una nueva versión de “Las ventajas de rezar solo”, una canción escrita por Solari y registrada como un tango por Orquesta Típica Ciudad Baigón que, se publicó en el canal de Solari como “Rezando solo”.

LA NACION