Video: el icónico encuentro entre Meryl Streep y Anna Wintour en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán

En el marco de la Milan Fashion Week, durante uno de los desfiles más esperados de la temporada de Dolce & Gabbana, se vivió un encuentro de película, teniendo en cuenta que Meryl Streep interpretó su mítico papel de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda, protagonizando un momento que quedará grabado en la memoria colectiva. Resulta que la actriz se hizo presente en la pasarela y, entre el ruido incesante de aplausos, protagonizó un cara a cara con icónica editora de Vogue, Anna Wintour, en quien estaría inspirado su personaje.

El gran punto de inflexión de la jornada llegó con Stanley Tucci y Meryl Streep, quienes aparecieron caracterizados como Nigel y Miranda Priestly, los recordados personajes del film. Sin lugar a dudas, la presencia de ambos fue interpretada como un guiño directo a la segunda parte de la película.

El encuentro se dio en el marco de la Milan Fashion Week 2025 (Captura: Instagram @voguemagazine)

Cabe destacar que los actores se encuentran inmersos en el rodaje de la segunda entrega de la emblemática película y, aunque no se haya confirmado oficialmente, es muy probable que estas escenas se incluyan en la producción. Además, llamó la atención el encuentro con Anna Wintour, lo que generó especulaciones de que este momento podría incorporarse en la nueva película. En varios videos compartidos por la edición estadounidense de Vogue en redes sociales, se las puede ver a ambas sonriendo e interactuando, dejando en evidencia la complicidad entre ellas. Por otro lado, hace apenas unos días, Wintour se refirió a la película por primera vez en casi 20 años y, en el podcast The New Yorker Radio Hour, la calificó como “una representación justa”.

Cabe destacar que, desde siempre, se señaló que el personaje de Miranda Priestly estuvo inspirado en Anna Wintour. Aparentemente, la icónica editora de Vogue sirvió como referente para construir la personalidad exigente, elegante y dominante de la protagonista de El diablo viste a la moda, consolidando así la conexión entre el mundo real de la moda y su versión cinematográfica.

Las reacciones de los usuarios al encuentro de película

Como era de esperarse, el encuentro entre Anna Wintour y Meryl Streep, encarnando a Miranda Priestly, se volvió rápidamente viral en redes sociales. De inmediato, muchos fanáticos del popular film comentaron emocionados sobre la icónica interacción, celebrando la magia y el guiño a la película.

Los usuarios quedaron encantados con el encuentro de ambas figuras (Captura: Instagram @voguemagazine)

“El crossover definitivo que nadie esperaba, pero que todos necesitaban”, “Miranda Priestly conoce a la persona de verdad”, “¡Dos leyendas! ¡Se ven increíbles!“, ”¡Ay, es como ver a dos íconos en una fabulosa reunión de té! No puedo evitar admirar el estilo y la actitud. ¿Cuál es el chisme detrás de esa increíble interacción?“, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas.

La secuela de El diablo viste a la moda ya se encuentra en pleno rodaje desde el 30 de junio de 2025, con David Frankel regresando como director. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus papeles icónicos, mientras que Kenneth Branagh se suma al elenco como el nuevo esposo de Miranda Priestly. Además, se incorporan nuevos talentos como Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom y Patrick Brammall. La película tiene previsto su estreno en cines en mayo de 2026, prometiendo continuar la historia con el mismo glamour y estilo que convirtieron a la primera entrega en un clásico.