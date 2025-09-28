La reacción de Valentina Zenere al cruzarse a Meryl Streep en el desfile de Dolce & Gabbana

Valentina Zenere volvió a brillar en el mundo de la moda internacional al ser invitada de honor en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana durante la Milan Fashion Week 2025. La actriz argentina, cada vez más consolidada como referente global del estilo, se destacó entre celebridades, influencers y personalidades de distintos ámbitos, generando repercusión en medios internacionales y volviéndose tendencia en redes. Pero lo que terminó de coronar la jornada fue un encuentro soñado: tuvo la oportunidad de conocer a una de sus ídolas, nada menos que Meryl Streep, y su reacción tras el inolvidable momento no tardó en llegar.

Valentina Zenere se roba todas las miradas junto a Meryl Streep en Milan Fashion Week

Se trató de uno de los eventos más esperados del año y Valentina Zenere no pasó desapercibida. Para la ocasión, apostó por un look sensual y audaz: llevó un body de tul y encaje negro, acompañado de una minifalda al tono, botas altas de cuero negro, bolso rígido geométrico y cabello lacio, largo y suelto, que acentuaban la elegancia moderna de su estilo. Sin dudas, la coordinación cromática total black y los detalles de transparencias construyeron una impronta sofisticada que cosechó miles de elogios.

Primera fila de lujo: Valentina Zenere junto a estrellas internacionales (Foto: X)

No solo su presencia logró captar la atención, sino también el escenario que la rodeó, compartiendo primera fila con algunas de las personalidades más comentadas del momento e íconos indiscutidos del mundo de la moda y del cine. A su lado se ubicaron Gavin Casalegno, estrella de The Summer I Turned Pretty, y Michele Morrone, referente italiano que ganó popularidad internacional con su papel en Medici, Masters of Florence. Pero el gran punto de inflexión de la jornada llegó con Stanley Tucci y Meryl Streep, quienes aparecieron caracterizados como Nigel y Miranda Priestly, los recordados personajes de El diablo viste a la moda. La presencia de ambos en ese registro fue interpretada como un guiño directo a la segunda parte de la película, actualmente en rodaje, y alimentó el rumor de que el desfile podría integrarse a su universo cinematográfico.

La contundente reacción de Valentina Zenere en sus redes sociales (Captura: X)

La misma actriz de En el barro, compartió en sus redes el entusiasmo que le generó el momento. “¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!”, escribió en X, y cuando le preguntaron cómo fue estar tan cerca de Meryl Streep, no dudó en responder: “Chicas, al lado mío casi... lloro”. Sus palabras reflejaron la intensidad de lo que vivió y rápidamente se multiplicaron entre los usuarios.

La actriz no ocultó su emoción por el icónico momento (Captura: X)

Asimismo, al ser consultada por sus sentimientos en ese momento, no se guardó nada y aseguró: “LOCURAS! Manteniendo la compostura. Capa máxima de la vida, no hay mejor que ella”. Sin lugar a dudas, para Valentina, el encuentro con su ídola fue un hito personal, además de un salto hacia una escena internacional donde moda y espectáculo se fusionan. Como era de esperarse, el episodio quedó registrado como uno de los más comentados y replicados de toda la temporada, reforzando su lugar como figura indiscutida del momento.

Meryl Streep, la gran protagonista de la Milan Fashion Week

Más allá de la sorpresa que generó la presencia de Valentina Zenere, Meryl Streep terminó robándose todas las miradas. La actriz apareció junto a Stanley Tucci en la primera fila, y la sola imagen de ambos compartiendo espacio evocó de inmediato las icónicas escenas de El diablo viste a la moda. Como era de esperarse, las redes sociales estallaron en comentarios y reacciones, celebrando el guiño que trajo de vuelta la mística de Miranda Priestly y que convirtió al desfile en un episodio de película.

Uno de los momentos más icónicos: Meryl Streep y Stanley Tucci juntos en primera fila (Captura: X)

“¿Todavía está trabajando en la revista bajo sus órdenes?“, ”Mi yo adolescente está llorando de la emoción”, “Demasiado icónico”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas.