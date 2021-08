En Miami, Karina Jelinek dio el primer paso para convertirse en mamá

Karina Jelinek se encuentra en Miami, Estados Unidos, a donde viajó para dar el primer paso para convertirse en madre. La modelo había revelado que tenía muchas ganas de tener un hijo y por eso recurrió al método de subrogación de vientre y un donante de esperma, una práctica a la que están recurriendo algunos famosos de la farándula nacional para poder ser padres.

La mediática viajó hasta la ciudad estadounidense donde también protagonizó una sesión de fotos para la revista Caras, junto a Flor Parise. Desde ahí, Karina aseguró que inició los trámites que le permitirán concretar su deseo de ser mamá, como hace varios años venía planteando.

“Quiero criar a mi hijo con Flor”, indica la tapa de la revista que tiene a Karina y a Flor como protagonistas. Según relata, la modelo congeló sus óvulos para traer un hijo al mundo a través de método de subrogación, al igual que lo hizo, por ejemplo, Luciana Salazar.

Se conoció el primer paso de Karina Jelinek para convertirse en madre

Pía Shaw, panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), se refirió al tema ya que en el programa tenían pactada una nota con Karina. “Todavía no está en camino el bebé. Lo que cuenta es cómo ha sido la elección: fue a una agencia en Los Ángeles y, por catálogo, eligió quién va a donar sus espermas. Pidió que tenga rasgos similares a ella y todo el proceso correspondiente”, narró Shaw.

Por otro lado, la periodista contó que “las indicaciones médicas dirían que no puede llevarlo ella en su vientre”. “Dice que es el momento, [está] plena y estable para tener un hijo y cuenta quién es Flor, esta mujer que la acompaña hace cuatro años”, añadió la periodista.

“Yo no soy mamá, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”, había expresado la morocha en PH. Podemos hablar. “Me gustaría tener muchos chicos, seguramente ya se va a dar, estoy en eso”, confesó en aquella oportunidad.

