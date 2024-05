Villa Cañás: reinstalaron la estatua de Mirtha Legrand que ella había pedido que hagan de nuevo

Escuchar

En 2023 la localidad santafesina de Villa Cañás cumplió 121 años y el intendente, Norberto Gizzi, decidió homenajear a la personalidad más famosa que nació allí y mandó a esculpir una escultura de Mirtha Legrand. Sin embargo, a la diva de las mesas más famosas de la televisión argentina no le gustó la estatua de bronce y le pidió al jefe comunal que la retirara. Un años después, con motivo de otro aniversario de la ciudad se volvió a emplazar una nueva réplica a escala de la actriz y conductora.

“Tomamos la decisión de volver a ponerla en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad”, aseguró a La Capital de Rosario Gizzi, que fue reelecto el añoa pasado. Y argumentó: “La pedía la gente”.

En este sentido, señaló: “No solo los habitantes de Cañás querían que la estatua volviera a colocarse, también los visitantes, muchos de los cuales vinieron especialmente en el último año y se encontraron con que ya no estaba”.

Además, Gizzi confesó que la diva no fue notificada de la reinauguración de la obra que ocurrió el pasado 17 de mayo: “Todavía no le dijimos”. Luego, anticipándose a una futura reacción de Legrand indicó: “Si no le gusta, entraremos otra vez en la polémica nacional”.

La escultura retocada por el artista original Créditos: La Capital

La obra fue colocada en el mismo lugar donde estuvo en una primera instancia antes de ser removida, además tuvo unas modificaciones por parte de su escultor original, Daniel Melero. En esta línea, Gizzi indicó: “El escultor la mejoró mucho”.

La polémica

En 2023, en el marco del cumpleaños 121° de Villa Cañás, las autoridades inauguraron una estatua en honor a Mirtha Legrand. Sin embargo, este homenaje tomó una fuerte repercusión debido a que muchas personas señalaron que la escultura no era para nada fidedigna con el aspecto de la Mirtha Legrand.

Estas críticas fueron apoyadas por la conductora, quien decidió hablar con el intendente de la localidad y hacerle un pedido: “Hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Esto fue con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás, donde estamos mi hermano y yo y, lamentablemente, no la pusieron a mi hermana Goldy. Le dije ‘mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos”, reveló Legrand en aquel momento en una charla con la prensa en un evento de moda.

En ese momento, Legrand explicó que el funcionario le ofreció remover la obra. “Yo le dije que no la saque, que la haga arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de la provincia de Córdoba, que no me conoce seguramente. Le dije que le dé una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí”.

Pese al pedido de la conductora, las autoridades decidieron remover la escultura ubicada en la plaza que lleva su nombre. Lo cierto es que Melero, en diálogo con El doce aseguró que todo se realizó con la autorización de la conductora.

Respecto a las críticas, fue tajante: “No tienen que ser destructivas porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”.

