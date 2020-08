Viviana Canosa salió a desmentir anoche los rumores de levantamiento de su programa Crédito: elnueve

Viviana Canosa, conductora de Nada Personal (elnueve), dio un mensaje de tranquilidad a su equipo luego de rumores de cancelación de su programa por la polémica que se levantó a raíz de que la periodista tomara dióxido de cloro en vivo. "Todos tienen laburo hasta fin de año seguro, está todo bien", dijo con una sonrisa Canosa. Y le agradeció a las autoridades de elnueve: "Gracias a Carlos Loréfice por la buena onda, por el respeto por el cariño, y por el afecto de siempre, te quiero Carlos, gracias por el aguante".

A la conductora la rodea el escándalo, pero esta semana se produjo un hecho que cambiaría el tinte de la polémica. El sábado se conoció la noticia de la muerte de un niño de 5 años en la localidad neuquina de Plottier. El menor había tomado dióxido de cloro. Esta sustancia es promocionada como una supuesta cura para el coronavirus. El dióxido de cloro, que se utiliza para fines similares a los de la lavandina, según la comunidad científica, no previene el contagio de Covid-19 ni ayuda a curarlo. Por el contrario, puede causar severos daños en el cuerpo.

El periodista Jorge Lanata fue uno de los que se hizo eco de la noticia y la criticó este domingo en su programa Periodismo para Todos: "Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser imbancable para vos". Lanata fue duro con el accionar de Canosa: "Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto".

En Twitter, Canosa habló el lunes de las agresiones que recibió: "Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar y vulnerar mi libertad de expresión". Y agregó: "Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el doctor Martín Leguizamón que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron".

En la apertura del programa del lunes también se refirió a sus detractores: "Todo tiene un límite señores, todo tiene un límite, como dice San Martín seamos libres lo demás no importa nada". Y habló de la libertad de expresión: "La verdad que la libertad de expresión me preocupa mucho, Miriam Lewin me preocupa mucho, en estos días tengo que hablar de algunas cosas que me pasaron el fin semana, de la carta que recibí de ella".

Por su parte, la Defensoría del Público, que preside Lewin, advirtió a la población que "promover el consumo de dióxido de cloro en la TV es infodemia". En la cuenta de Twitter de esta institución se explicó que la Defensoría "no tiene potestad sancionatoria". El Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom, tiene esa potestad. El artículo 70 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual deja en claro la posibilidad de que Canosa sea sancionada: "La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos (...) que induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes".