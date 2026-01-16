Homo Argentum llegó al streaming: dónde ver la película de Guillermo Francella

Homo Argentum se consolidó como una de las películas reveladoras de 2025. Tras su estreno en la pantalla grande el pasado 16 de agosto, la cinta protagonizada por Guillermo Francella finalmente aterriza en el streaming. Aunque su desembarco estaba previsto originalmente para el 19 de diciembre, el arrollador éxito en los cines -que superó los dos millones de espectadores- obligó a estirar la espera para priorizar su permanencia en cartelera.

Homo Argentum superó los dos millones de espectadores en los cines Prensa

Sin embargo, la expectativa terminó: a partir de este viernes 16 de enero, los suscriptores de Disney+ ya pueden disfrutarla desde sus hogares.

Después de arrasar en la taquilla de los cines y convertirse en un fenómeno social, Homo Argentum llegó a Disney+ Gentileza

Dirigida por la aclamada dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat -los mismos detrás de El Encargado- esta obra satírica disecciona la “argentinidad” a través de una serie de relatos cortos que exponen, con humor ácido, las virtudes, contradicciones y miserias de la sociedad contemporánea.

Homo Argentum fue dirigida por Mariano Cohn y Gaston Duprat DIEGO SPIVACOW / AFV�

Desde Disney explicaron que el retraso en el estreno digital fue una decisión estratégica basada en el éxito sostenido en las salas: “Debido a la gran afluencia de público, Homo Argentum continuó disponible en los cines para que las audiencias pudieran disfrutarla en pantalla grande antes de su llegada a la sección de Hulu, la marca de entretenimiento general dentro de Disney+”.

Según el reporte final del INCAA, la cinta alcanzó la impactante cifra de 1.803.592 espectadores, lo que la convirtió en la producción argentina más taquillera del año. El segundo lugar del ranking argentino lo ocupó Mazel Tov, la nueva apuesta de Adrián Suar, que a pesar de contar con una fuerte campaña publicitaria cosechó 368.009 entradas.

En el ranking general, Homo Argentum se ubicó tercera entre las películas más vistas del año en el país, por detrás del fenómeno de Lilo & Stitch -con 3.724.848 entradas- y de Una película de Minecraft, que alcanzó 1.819.614 espectadores.

¿Cuál es el costo de la suscripción a Disney+?

Para quienes están interesados en ver Homo Argentum por Disney+, cabe recordar que es una plataforma paga de contenido audiovisual. La suscripción mensual a este servicio tiene un costo que parte desde los $9999. Dicho servicio se contrata directamente en su página oficial, ofreciendo acceso a un amplio catálogo de películas, series y documentales, que incluye producciones originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Homo Argentum ya está disponible en Disney+ DISNEY - DISNEY

De qué trata Homo Argentum

El film se construye como una serie de 16 microrelatos -cada uno de uno a doce minutos- en los que Francella se pone en la piel de distintos personajes que comparten una clave común: la argentinidad. Aun cuando cada viñeta funciona de manera autónoma, la suma propone una mirada humorística, irónica y crítica sobre la realidad del país, con el sello de Cohn y Duprat en la observación de costumbres, contradicciones y discursos contemporáneos.

Trailer oficial de Homo Argentum

La película, además, causó debate y polémica por el modo en que expone conductas y climas de época. Hubo posicionamientos de figuras culturales y discusiones públicas que reforzaron su carácter de fenómeno: el protagónico de Francella, multiplicado en 16 composiciones diferentes, reavivó su magnetismo con el público y potenció el boca a boca.