La conductora de Nada Personal y el fuerte cruce con el Ministro de Seguridad Sergio Berni por el caso Facundo Astudillo Castro. Crédito: El Nueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 16:57

Tras el reconocimiento de los restos de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el pasado 30 de abril, y de distintas declaraciones de la familia y abogados de la querella que señalan como responsable a la policía bonaerense, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, se enfrentó con Viviana Canosa en su ciclo Nada personal. "Claramente lo mataron, queremos saber qué pasó. Hay un chico muerto y queremos saber quién lo mató", arremetió la conductora.

"Sobre lo que dijo la madre de Facundo no voy a discutir absolutamente nada, porque soy padre de familia y comprendo el dolor de madre con un hijo en estas circunstancias. Lo que no voy a permitir es que el abogado de la querella intente, con un discurso totalmente distinto a lo que está pasando en la Justicia, inculpar a gente inocente", argumentó el ministro.

Canosa le preguntó qué podía decir sobre la causa y qué información podía compartir con la gente. "¿Sabe cuál es el problema, Berni? La gente no cree en la Justicia. Si fuese así, estaríamos tranquilos esperando lo que la Justicia dictamine, pero desconfiamos de eso. Entonces mi compromiso como comunicadora es preguntarle a usted, el ministro de Seguridad, a los jueces, a todos, qué pasó", disparó la conductora. Berni sostuvo: "¿Pero por qué tengo que saberlo yo si no soy el juez? Además, por una cuestión hasta ética me tengo que apartar de la información. Desde el momento que la madre sospecha que nosotros somos cómplices de la causa, me tengo que apartar".

"¿A usted qué le interesa? ¿Lo que dice el abogado, lo que dice Sergio Berni o lo que dice la Justicia?", desafió el ministro. "Yo no sé qué pasó, ojalá lo supiera y ojalá haya responsables una vez en la vida en este país. La Justicia saca violadores, asesinos, y ahora queremos saber quién mató a este chico. Yo le pregunto si usted cree que fue un accidente, si se les fue la mano o qué pasó", expresó Canosa.

Visiblemente ofuscado, Berni lanzó: "Usted quiere que le responda lo que quiere escuchar. Acá lo que importa es lo que está diciendo la Justicia. ¿Cuántos policías hay imputados?". Frente al silencio del panel de Nada personal, el ministro protestó: "El periodismo ni siquiera quiere investigar. Es imposible así".

"Usted es el ministro de Seguridad. No puede ser que no tenga nada para decir, que no tenga información de la policía, que no le hayan contado nada", insistió la conductora. "¿Usted cree que uno puede terminar con la libertad de una persona por lo que le contaron? ¿Por qué no le pregunta a Ritondo qué le contaron en el caso de Monte cuando mataron cuatro chicos?", dijo Berni, y remató: "Acá lo que importa es lo que dice la Justicia, no yo. Esta causa empezó con búsqueda de una persona, intervino la justicia ordinaria y dictaminó que la policía no es responsable, ahora la causa está en la justicia federal".

Después de las chicanas, el ministro finalmente se refirió a los detalles de la causa: "Hay pruebas objetivas en el expediente que son irrefutables, que tienen que ver con las antenas telefónicas, los satélites. Lo ubican en la ruta 3 en el camino por las vías. No es casualidad que la policía estaba buscando a Facundo en esas vías. No fue casualidad. Las pruebas objetivas son que a las 16, Astudillo caminó por esas vías", finalizó.