Dónde ver y de qué se trata Train Dreams (Sueños de trenes), nominada a la Mejor Película del Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas incluyó a Sueños de trenes entre las candidatas para Mejor Película de este año. Joel Edgerton protagoniza esta adaptación de la obra literaria de Denis Johnson sobre la vida de un trabajador ferroviario a principios del siglo XX. El anuncio oficial de las nominaciones posicionó al filme como uno de los favoritos para la ceremonia de los premios Oscar 2026.

Dónde ver y de qué se trata Sueños de trenes, nominada a la Mejor Película

La audiencia accede a la película Sueños de trenes a través de la aplicación de Netflix. El servicio de streaming ofrece esta obra como parte de sus destacados para el presente período. La historia presenta la vida de Robert Grainier. El protagonista realiza tareas pesadas en los bosques del Pacífico estadounidense.

Sueños De Trenes - Tráiler

De qué se trata Sueños de Trenes

El contexto temporal ubica la acción a comienzos del sigo XX, cuando Grainier participa en la expansión del transporte ferroviario en el noroeste del país. La trama describe sus vínculos afectivos y los desafíos que impone un territorio salvaje. El relato expone la transformación de un hombre común en medio de un entorno hostil y majestuoso.

El relato comienza con la infancia de Robert: el hombre creció como huérfano en un entorno natural imponente en el noroeste de Estados Unidos. Su labor como trabajador golondrina define su rutina diaria y su sustento económico. El director Clint Bentley muestra la transformación del paisaje por la llegada de las vías férreas.

Joel Edgerton interpreta a Robert Grainier en este drama sobre la expansión ferroviaria estadounidense (Fuente: Netflix/Tudum)

Robert conoce a Gladys durante sus jornadas laborales. Los personajes contraen matrimonio y forman un núcleo familiar con una hija pequeña. Las obligaciones del empleo alejan al padre de su hogar de forma constante. Esta dinámica laboral prefigura una existencia que cambia de forma repentina.

Un incidente fortuito modifica el curso de la realidad del obrero. El personaje principal enfrenta una nueva etapa marcada por la soledad absoluta. El bosque y el silencio se vuelven sus acompañantes habituales en la inmensidad del paisaje. Robert transita un proceso de reflexión profunda para sanar sus heridas.

La película exhibe la belleza cruda y la brutalidad que moldean el destino del protagonista. Este viaje introspectivo busca la superación personal en un relato íntimo. La obra representa la experiencia de miles de individuos que sentaron las bases del desarrollo industrial norteamericano.

La historia transcurre durante los primeros años del siglo XX en los bosques del Pacífico (Fuente: Tudum/Netflix)

La valoración de los especialistas y el paso por festivales

La crítica cinematográfica brindó comentarios positivos tras el paso de la cinta por el Festival de Sundance. Adrian Horton escribió en el periódico The Guardian: “una película magnífica y conmovedora sobre una vida tranquila y herida en un lugar frágil”. El periodista destacó la actuación sensible y discreta de Edgerton en el papel principal.

Chase Hutchinson expresó en el medio The Wrap: “una epopeya western de impresionante esplendor visual y formidable poesía lírica cinematográfica”. Estas valoraciones consolidan a la producción como una experiencia enriquecedora para el espectador.

La trama describe la vida de un trabajador golondrina enfrentado a la inmensidad del paisaje natural (Fuente: Netflix/Tudum)

La película contiene capas maravillosas y devastadoras sobre la existencia humana. La narrativa propone un viaje a través de la historia y el alma de sus personajes. El éxito en la plataforma digital confirma el interés del público por dramas profundos.

Los expertos elogiaron la profundidad de la adaptación de la novela de Denis Johnson. La dirección de Bentley prioriza la atmósfera y el sentimiento sobre el ritmo frenético de otros estrenos actuales. El filme llega a la temporada de premios con un respaldo sólido de la prensa especializada internacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.