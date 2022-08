El enigmático mensaje de Viviana Canosa en Twitter: “Tiempo al tiempo”

Tras la resonante renuncia de Viaviana Canosa a su programa Viviana con vos, por A24, y varias idas y vueltas entre ella y el Grupo América, la conductora de televisión envió un enigmático mensaje a través de las redes sociales.

El viernes pasado la periodista se negó a salir al aire en su programa de televisión y horas más tardes comunicó a través de Twitter que el programa había llegado a su fin. Según los trascendidos, el motivo fue que no le dejaron pasar al aire un informe sobre Sergio Massa, en el cual se mostraban los insultos y reclamos que un grupo de gente le hizo durante su visita a Santa Fe.

A24 emite la silla vacía de Viviana Canosa. Twitter

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió Viviana Canosa en su cuenta de Twitter en aquel momento y concluyó: “Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos”.

Ante la salida de América, trascendieron distintos canales a los que podría arribar la conductora de televisión, aunque todavía ella eligió no hablar del tema. Sin embargo, en las últimas horas publicó un enigmático tuit: “¡Tiempo al tiempo!”, escribió en un elocuente mensaje que ya cosechó más de 14 mil likes y 2 mil comentarios.

El enigmático tuit que compartió Viviana Canosa Twitter

Recordemos que el canal decidió emitir el lunes la escenografía del programa en su horario habitual con una silla vacía y el característico zócalo con el hashtag del ciclo. En la imagen del escritorio se veía un graph que expresaba “Libertad de expresión”.

Daniel Vila, presidente del Grupo América, negó haber recibido un llamado de Sergio Massa previamente y declaró: “Se tomó una decisión editorial porque tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas y me parecía en lo personal, esto es una opinión mía pero siempre toca la decisión editorial de la empresa, nos parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia social que no es necesario mostrar”.

Pamela David habló sobre la renuncia de Viviana Canosa a A24

Tras la inesperada salida de Viviana Canosa de A24, los medios se dividieron entre las figuras que la apoyaron y las que no. Por primera vez tras el estallido de la polémica, Pamela David dio su opinión al respecto y habló sobre cómo está Daniel Vila quien, además de ser su esposo, es el titular del grupo América.

En LAM, por, justamente, la pantalla de América, hablaron con Pamela David, esposa de Daniel Vila, quien compartió su mirada de los hechos. A pesar de que en un principio aseguró que no tenía nada que ver y que no tenía nada para decir, finalmente cedió cuando le preguntaron cómo estaba su pareja.

“Está bien, él está convencido. Él tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo. Como que estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego. Me parece una postura sana al menos, podemos tener muchas diferencias, pero en eso estamos de acuerdo”, expresó.

Y, en cuanto a su relación con la periodista, dijo: “Yo tengo la mejor con Viviana. Nos mensajeamos, cuando hacía un programa en Radio Vale le dije que me hacía muy bien, era muy espiritual, algo más parecido a lo que a mí me gusta escuchar. Cada uno se rodea con la gente que tiene una energía que lo nutre. Me gustaba mucho y se lo dije en su momento, cuando a mí me gustaba lo que hacía y la atacaban. Pero hoy no le hablé, no corresponde. Yo veía Viviana con Vos, pero no voy a opinar”.