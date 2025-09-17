“¿Volviste a ser infiel?“: la pícara respuesta de Fede Bal cuando le preguntaron por el escándalo del lavarropas

A dos años del escandaloso “lavarropas gate”, la recordada separación de Federico Bal y Sofía Aldrey que estalló cuando ella descubrió infidelidades a partir del uso del electrodoméstico, el actor volvió sobre el tema y dejó una frase que encendió las redes. En una entrevista para el streaming de Resumido, el hijo de Carmen Barbieri respondió con ironía cuando le consultaron por su presente sentimental.

“¿Volviste a ser infiel post lavarropas gate?”, le consultó el periodista. A lo que Fede Bal con su forma divertida y descontracturada afirmó: “Después del lavarropas no volví a lavar ropa, que eso es importante. Pero sí volví a ser infiel”. Sin embargo, decidió aclarar que no es una actitud de la que se sienta orgulloso en su vida: “Lo estoy trabajando; por eso no estoy de novio con nadie”.

Federico Bal aseguró que se encuentra trabajando en terapia el tema de sus reiteradas infidelidades en pareja (Foto: Instagram @balfederico)

Rápidamente, el clip de tan solo algunos segundos se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de usuarios no dudaron en opinar sobre el tema. “Lo único que le valoro a Fede Bal es que se hace cargo de que es infiel. Debe ser el único hombre que lo admite”, escribió una persona en X. A lo que otra sumó: “Igual banco que sepa que está mal y que está trabajando en eso”. Aunque también otras personas lo criticaron muy fuertemente: “Me cae bien Fede, pero es completamente inviable como pareja. No hay curación posible a su temita”.

Las reacciones en redes sociales a la infidelidad de Federico Bal (Foto: X)

Fede Bal contó cuál es su vínculo real con Evelyn Botto

Consultado por su vínculo con Evelyn Botto, el conductor bajó el tono: “Me pasan cosas muy lindas y esa respuesta me la quedo para la intimidad”. Con esa frase, esquivó confirmar o desmentir un romance y dejó la puerta abierta a interpretaciones. Cabe recordar que los primeros rumores sobre romance fueron destapados por Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América TV), donde la angelita detalló que todo comenzó cuando Evelyn invitó a Fede a ver la obra teatral Rocky.

Cansada de las especulaciones, en el programa Tapados de Laburo, transmitido por el canal de streaming Olga, Evelyn Botto también se refirió al tema con total sinceridad. “Somos personas adultas responsables, pero nada más. Nunca pensé que ir al teatro iba a generar esto”, comenzó y dejó en evidencia su sorpresa por la repercusión que tuvieron sus encuentros con el actor.

Durante la emisión, Nacho Elizalde quiso conocer más detalles de la relación entre su compañera de equipo y el hijo de Carmen Barbieri. Fue entonces cuando sacó una imagen de Fede Bal desde abajo del escritorio y le preguntó: “¿Vos no tenés nada para contar?”. Eso desató la reacción de su compañera: “El nivel de traición es total. Vos sos la traición hecha patas. Yo no puedo creer...”. Ante la respuesta, Elizalde, divertido, agregó: “Estoy acostumbrado a que me digan ‘traidor’, así que no pasa nada”. Tras este intercambio cargado de humor, Evelyn decidió dar su versión sobre la salida que compartió con el actor.

Con algo de timidez por el revuelo que generó, Botto explicó con detalles cómo se dio el encuentro. En primero lugar, contó que consiguió dos buenos lugares para la función y le propuso a Fede acompañarla, ya que él tampoco había asistido antes. “Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo”, dijo, destacando la amistad que los une. Además, aclaró cómo transcurrió la velada. “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, expresó y dejó en claro que no hubo nada más que una salida.