Flor Jazmín se quebró al hablar del escándalo con Agustín Franzoni: “Me siento muy vulnerada”

Luego de que Agustín Franzoni revelara en el ciclo de stream Circuito Cerrado (La Casa) que conserva contenido privado de su expareja, Flor Jazmín Peña se refirió al tema durante una entrevista en Desayuno Americano (América TV). La artista se mostró visiblemente angustiada por la situación y aprovechó el espacio para expresar su incomodidad y preocupación frente a lo que consideró una vulneración de su privacidad.

La controversia comenzó a raíz de las declaraciones de Franzoni en La Casa Streaming, donde sugirió que conservaba videos íntimos de exparejas, comentario que fue recibido con risas y escasa oposición por parte de los presentes. La difusión del fragmento rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando una fuerte reacción de usuarios que criticaron dichos comentarios. Ante la repercusión, Agustín salió a aclarar el episodio en su propio programa, en donde expresó: “Subieron un clip medio fuera de contexto, quería aclarar que obviamente fue un chiste, nada de lo que se dijo es cierto”, y agregó: “Obviamente que no avalo para nada ese tipo de chistes, sé que no es un tema para hacer chistes justamente y no estoy de acuerdo, pero bueno, son cosas que pueden suceder, estando al aire, hablando, y quería dejar eso en claro”.

La palabra de Agustín Franzoni tras el escándalo que se generó por sus dichos

Por su parte, Flor Jazmín Peña se refirió al polémico episodio de manera contundente, dejando en claro cómo se sintió afectada por los comentarios de su expareja. “Como cualquier mujer, que estaría en una situación así, me siento muy vulnerada, me parece que es algo super íntimo, no puedo creer salir del laburo y tener cámaras para responder algo que dijo otra persona respecto a un momento pasado y algo que correspondía a nuestra intimidad”, comenzó diciendo, casi sin poder hablar por la angustia y entre lágrimas.

Sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra Franzoni, la bailarina se mostró reflexiva. “Mirá, yo estoy un poco en shock viste, porque entiendo un montón de cosas que pudieron ser incómodas y cosas que se dicen desde el dolor, pero creo que en esta oportunidad cruzó una línea, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona con la que yo compartí muchas cosas, entonces no me deja de sorprender las cosas que dice”, explicó.

La relación entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni se extendió cerca de un año, llegando a su fin en 2023

Asimismo, la artista también destacó la contradicción entre la confianza que alguna vez tuvo y el impacto de los comentarios recientes. “Por una parte, confiás en la integridad de la otra persona porque compartí un montón de tiempo, pero por la otra hace chistes que me parece que no puede ser un chiste”, agregó. En esa misma línea, interpretó el mensaje posterior de Franzoni como un intento de aclaración y no como unas disculpas sinceras, aclarando que no le escribió por privado a ella en ningún momento.

Nico Occhiato, sobre los dichos de Agustín Franzoni: “Es gravísimo”

Nico Occhiato dejó en claro su indignación tras los dichos de Agustín Franzoni

Luego de las declaraciones de Flor Jazmín Peña, su actual pareja, Nico Occhiato, compartió su postura sobre los hechos y expresó su indignación en diálogo con Puro Show (eltrece). “Acompañándola, con mucha bronca, obvio, con enojo”, comenzó diciendo, sobre cómo están viviendo este momento, y expresó: “Me pareció una falta de respeto, me pareció gravísimo”.

Respecto al pedido de disculpas de Franzoni, Occhiato opinó: “Creo que las disculpas vinieron más por las críticas de Twitter que por el daño que se hizo, me parece eso, por la vulnerabilidad que sintió Flor al escuchar eso”. A su vez, reiteró: “Fue una respuesta al hate en redes sociales y no al daño que realizó”. Por último, sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, comentó: “Seguramente”, sin brindar mayores detalles.