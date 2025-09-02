Evelyn Botto rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Fede Bal: “Hace un montón de tiempo”

Fede Bal volvió a estar en el centro de los rumores amorosos y, en las últimas horas, se conoció el nombre de la famosa con quien tendría un nuevo vínculo. Según reveló Yanina Latorre en la emisión del pasado viernes de Sálvese quien pueda (América TV), se trataría de Evelyn Botto. Frente a la atención mediática y los comentarios, la estrella se La Sirenita decidió romper el silencio y hablar sobre el tema.

Al ser consultada en el programa Tapados de Laburo, transmitido por el canal de streaming Olga, Evelyn Botto se refirió al tema con total sinceridad, sin esquivar la pregunta y mostró su postura. “Somos personas adultas responsables, pero nada más. Nunca pensé que ir al teatro iba a generar esto”, comenzó y dejó en evidencia su sorpresa por la repercusión que tuvieron sus encuentros con Fede Bal.

Evelyn Botto rompió el silencio sobre los rumores con Fede Bal (Foto: Instagram @balfederico / @evelynbotto)

Cabe destacar que la especulación sobre un posible romance entre ambos surgió después de que Yanina Latorre comentara que ambos habrían retomado un vínculo previo. La conductora reveló que los actores asistieron juntos a la obra Rocky, presentada en el teatro Lola Membrives, lo que avivó los rumores y puso nuevamente a la pareja en el centro de la atención mediática.

Durante la emisión, Nacho Elizalde quiso conocer más detalles de la relación entre su compañera de equipo y el hijo de Carmen Barbieri. Fue entonces cuando sacó una imagen de Fede Bal desde abajo del escritorio y le preguntó: “¿Vos no tenés nada para contar?”. Eso desató la reacción de su compañera: “El nivel de traición es total. Vos sos la traición hecha patas. Yo no puedo creer...”. Ante la respuesta, Elizalde, divertido, agregó: “Estoy acostumbrado a que me digan ‘traidor’, así que no pasa nada”. Tras este intercambio cargado de humor, Evelyn decidió dar su versión sobre la salida que compartió con el actor.

La panelista dio detalles de su salida al teatro con el actor (Captura: Olga)

Con algo de timidez por el revuelo que generó, Botto explicó con detalles cómo se dio el encuentro. En primero lugar, contó que consiguió dos buenos lugares para la función y le propuso a Fede acompañarla, ya que él tampoco había asistido antes. “Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo”, dijo, destacando la amistad que los une. Además, aclaró cómo transcurrió la velada. “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, expresó y dejó en claro que no hubo nada más que una salida, aunque, ante las consultas de sus compañeros sobre si pasó algo entre ellos en algún momento, prefirió llamarse al silencio y dejó la puerta abierta.

La actriz también se refirió a la repercusión que tuvo la noticia entre sus seguidoras, quienes se mostraron muy interesadas tras los rumores que circularon en redes. “Primero le quiero decir a todas las girls del chat, que me mandaron mensajes el fin de semana, por favor les pido que se calmen. Están todas muy alteradas. Está todo bien. Tranquilas, las quiero. Gracias”, expresó y puso distancia frente a las especulaciones.

La palabra de Sofía Aldrey sobre los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto

Sofía Aldrey fue tajante sobre los rumores de romance de Fede Bal y Evelyn Botto

En diálogo con LAM (América TV), la joven, que salió con el actor durante más de tres años y terminaron su relación de manera escandalosa por rumores de infidelidad en 2023, aseguró que la panelista de Olga “siempre lo persiguió”. Todo comenzó cuando el cronista le mencionó que el conductor estaría en pareja nuevamente, a lo que respondió de inmediato: “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”.

Además, recordó una situación concreta que refleja la tensión. “De hecho, una vez él me dijo: ‘¿A vos te ponés celosa, Evelyn?’ Así que esto viene de largo”, contó y agregó: “¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”.