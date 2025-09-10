Fede Bal se grabó durante una colonoscopía para concientizar sobre la prevención y el cáncer de colon

Federico Bal sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un reel donde se mostró en la previa al chequeo anual de colonoscopia, con el fin de prevenir un regreso del cáncer de colon. Cabe recordar que en 2020 el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal fue diagnosticado con esta enfermedad y en julio de ese mismo año, luego de un intenso tratamiento con quimioterapia, logró curarse.

El conductor acostumbra a compartir con su audiencia diferentes aspectos de su vida laboral y personal, pero en escasas oportunidades se atrevió a contar y mostrar algo tan íntimo. Esta vez lo hizo con el propósito de incentivar a que más personas presten atención ante cualquier síntoma, y para remarcar la importancia de los análisis generales periódicos.

El posteo reflexivo de Federico Bal sobre el análisis del cáncer de colon y la reacción de sus seguidores (Fuente: Instagram/@balfederico)

En el video se puede ver a Bal sobre una camilla antes de comenzar con el estudio. Quien graba es su doctor, a quien lo saluda con una sonrisa en el rostro. “Fue una buena preparación, la gente tiene un poco de miedo, pero no pasa nada. Lo único que tenés que estar cerca de un inodoro confiable”, recomendó. Luego expuso el momento en que la anestesia comenzó a hacerle efecto y cómo poco a poco empezó a hablar incoherencias.

Junto a ese reel, añadió un texto reflexivo. “Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera… Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único que importa es saber cómo estamos. Como está nuestra salud”, empezó Bal.

“Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista”, sumó el actor.

Fede Bal mostró cómo lo afectó la anestesia antes de someterse al estudio de videocolonoscopia (Fuente: Instagram/@balfederico)

Al análisis lo describió como “necesario y valioso”, a la vez que le agradeció al equipo de profesionales y al centro de salud que lo atiende desde que fue diagnosticado con cáncer. Asimismo, adelantó: “Recordá que un estudio a tiempo te salva la vida. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro. El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente”.

“Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual. El chiste del video era no terminar de contar alguna falsa primicia”, dijo hacia el final del video.

De inmediato ese fragmento audiovisual se volvió viral y cosechó más de un millón de reproducciones. En la sección de comentarios diferentes seguidores se manifestaron al respecto. Algunos de los mensajes que más destacaron, fueron: “¡Fede qué genio! Desdramatizás un momento tenso y así animás a que todos lo hagamos. Te felicito”; “Gracias por concientizar”; “Qué bueno que muestres esto” y “Bien ahí con los controles”.

Fede Bal se grabó para concientizar sobre el cáncer de colon Mauro V. Rizzi

Qué se sabe sobre el cáncer de colon

En mayo del 2025 la revista Nature publicó un estudio en el que asegura que los casos de cáncer de colon aumentaron en personas menores de 50 años en todo el mundo, aunque desde el Ministerio de Salud de la Nación explicaron que en la Argentina todavía el promedio se mantiene en los estándares normales. Es decir, que la mayoría de personas con esta enfermedad suelen superar los 40 años.

En diálogo con LA NACION, Lisandro Pereyra, médico gastroenterólogo y endoscopista del Instituto de Enfermedades Digestivas del Hospital Alemán, dijo meses atrás que además de tener una tendencia hereditaria a este tipo de cáncer, existiría otra causa: “El consumo excesivo de carnes, ultraprocesados, el bajo consumo de fibras, el alcohol, el exceso de azúcares, el tabaquismo y el sedentarismo son factores que aumentan el riesgo de cáncer de colon”.