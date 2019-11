Vuelve Víctor Hugo Morales a C5N

Víctor Hugo Morales vuelve a C5N

Luego de tres meses afuera de la pantalla, el periodista Víctor Hugo Morales volverá a C5N. Su inclusión será desde el 2 de diciembre con una columna editorial de 30 minutos dentro del noticiero El Diario. Además, desde marzo tendrá un ciclo semanal por las noches.

Si bien se rumoreaba que su regreso iba a suceder el 10 de diciembre, dentro de una cobertura especial que realizará la señal por las asunciones de las duplas presidenciales y gobernadores Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y Axel Kicillof y Verónica Magario, la vuelta será unos días antes y por espacio de 30 minutos en El Diario, que conducen Julián Guarino y Luli Trujillo. La columna de Víctor Hugo irá desde las 19.

El periodista había dejado la conducción de El Diario después de las PASO: por ese entonces se juntaron varios motivos: había pedido rever el contrato y revalorizar su sueldo, también se plegó a un paro de los trabajadores y tuvo una discusión en público con una de las autoridades del Grupo.

En su momento, el también conductor de La Mañana en AM 750, había expresado al aire: "Sin que me echen -porque no me echaron- y sin que me haya ido -porque yo lo que quería era que me llamaran, conversar y arreglarlo- estoy afuera y la sensación que tengo es que esto sigue así y colorín colorado esta etapa de mi vida parece que ha terminado". Y agregó: "Fue un ninguneo que me hizo tomar esta decisión".

Según pudo saber LA NACION, Morales se reunió en la tarde de este viernes con la autoridad con la que tuvo el inconveniente, limaron asperezas y arreglaron el nuevo salario.

En este regreso no solo tendrá sus columnas a diario, sino que en marzo, cuando se relance la programación del actual canal líder de noticias (en octubre, promedió 2,74 puntos de rating), Víctor Hugo tendrá un ciclo propio nocturno una vez por semana.

Este regreso marca el tercero, ya que ya s e había ido en noviembre de 2017, cuando adujo ser despedido por su línea crítica contra el gobierno de Mauricio Macri. Meses después, en mayo de 2018, regresó para realizar una columna, luego volvió a la conducción de ese noticiero, pero se alejó tras las PASO, cuando ganó Alberto Fernández, quien se consolidó como presidente electo el 27 de octubre.

Durante estos meses El Diario (de lunes a viernes de 17 a 20) estuvo a cargo en un primer momento por Antonio Fernández Llorente y, hace un mes, tomó las riendas Julián Guarino, siempre acompañado por Lucila Trujillo.