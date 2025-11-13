Walter Quiroz: de lucirse en las telenovelas a cambiar su vida por completo y apostar al bajo perfil

Walter Quiroz cumplió este 13 de noviembre 53 años. El actor, que desde hace años no se lo ve en la televisión, todavía es una figura muy recordada y querida por los personajes que interpretó desde principios de los años 90. Aunque su carrera profesional comenzó en 1989, fue su participación como el joven cura de Verano del 98 la que lo consolidó como un rostro habitual en la televisión argentina.

A partir de allí encadenó trabajos en ficciones emblemáticas. PH (2001), Franco Buenaventura, el profe (2002), Son amores (2003), Sin código (2004), Los pensionados (2004), Criminal (2005), El tiempo no para (2006) y Los exitosos Pells (2008), fueron algunas de las producciones en las que participó en la pantalla chica. En cine, trabajó con directores de renombre como Pino Solanas (El viaje), Almeida Prado (Perfume de gardenia), Alejandro Maci (El impostor), Héctor Babenco (Corazón iluminado) y Diego Sabanes (Mentiras piadosas).

Walter Quiróz en 1996, el auge de su carrera

Sin embargo, después de alcanzar una exposición masiva, tomó la decisión de correrse por completo de la pantalla y dedicarse casi exclusivamente al teatro. En una de sus últimas entrevistas con LA NACIÓN, explicó con claridad los motivos: “No extraño la exposición. Me siento un privilegiado y me encanta lo que estoy viviendo ahora”. Y agregó: “Siento que el escenario tiene algo de altar. Si entrás con respeto a la ceremonia, el público lo recibe y es imposible que no haya una comunión”.

Walter Quiroz fue uno de los actores más convocados en tiras y películas argentinas de los 90 (Foto: Redes Sociales)

En esta misma línea de intimidad, hoy su única red social oficial es su cuenta de Instagram, donde reúne poco más de nueve mil seguidores. Allí publica muy esporádicamente, casi siempre fotografías acompañadas por reflexiones sobre arte, budismo, inspiración y procesos creativos. Y es el único canal donde sus fanáticos y amigos del medio pueden dejarle sus comentarios y recuerdos de cariño.

Actualmente, forma parte de El zoo de cristal, de Tennessee Williams, una versión de Mauricio Kartún que se presenta en el Centro Cultural Borges con entrada gratis. El elenco está integrado por Quiróz junto con Ingrid Pelicori, Malena Figó y Martín Urbaneja, bajo la dirección de Gustavo Pardi. La obra tiene funciones los domingos de noviembre, a las 20 horas, y los miércoles y domingos de diciembre, también a las 20 horas. En el adelanto exclusivo compartido en redes sociales puede verse el cambio físico del actor y su crecimiento como intérprete sobre los tablones.

El nuevo trabajo de Walter Quiroz en teatro

Walter Quiroz y su relación con Martín Ortega

Fuera del escenario, uno de los momentos más comentados de su vida personal ocurrió en el año 2018, cuando, tras declaraciones de Evangelina Salazar a LA NACIÓN, salió a la luz su relación pasada con Martín Ortega. En ese entonces, el hijo mayor de Palito Ortega lo recordó con mucho cariño: “Walter Quiroz fue mi primer amor en Argentina… yo chapeo con Walter porque es un genio”.

Walter también habló con naturalidad del vínculo y destacó que mantienen una relación cercana hasta ese momento: “Martín fue mi primera pareja y conversábamos mucho sobre lo que nos pasaba. Para mí, cuando el amor es, es para siempre”.

Sin embargo, desacostumbrado a hablar de su vida privada, en aquel entonces también reconoció que muchos de los portales de la época atrasaban con el contenido que generaban con esta noticia. “Se habló de Martín por la nota que dio Evangelina, su mamá, en la que contaba que su hijo mayor era gay. Es una noticia que atrasa porque lo hablábamos hace 20 años”, aclaró en diálogo con Pronto.