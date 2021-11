Wanda Nara descolocó a todos con una foto con Mauro Icardi y la forma en que se sentía

En medio de los días agitados que viven Mauro Icardi y Wanda Nara en París, tras la entrevista exclusiva con Susana Giménez, la modelo se mostró con el jugador en Instagram y le dedicó un mensaje.

Luego de confirmarse la reconciliación de la pareja que viene de atravesar una crisis por la infidelidad de parte del delantero del Paris Saint-Germain (PSG) con Eugenia “La China” Suárez, y de la entrevista que duró tres jornadas junto a Giménez, la empresaria subió una foto en modo relax con su pareja y la mascota de la familia.

“Mi mood de estos días es como mi perrita”, describió en la publicación. Al parecer, estas últimas horas provocaron un cansancio en Wanda, quien a la par vende sus productos de cosmética y cuida de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, sus cinco hijos.

De todas formas, ese no fue el único posteo que hizo la mediática, ya que luego del encuentro con la diva reflexionó en sus redes sociales y compartió una llamativa frase que da a entender que su vida va más allá de los escándalos y fotografías que muestra en sus cuentas. “Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no podés contar, siempre tienen un valor más especial”, arremetió, sin destinatario aparente.

Una relación dañada para siempre

En el marco de los dichos en la entrevista que Susana Giménez le hizo el lunes a la modelo, se encuentra la explicación de cómo encontró los chats de Icardi con la China Suárez.

“Nosotros estábamos en un campo y yo estaba hablando con una organizadora de eventos que me pidió una foto de una de mis hijas y me acordé que en el celular de Mauro había, y ahí encontré los chats con una persona muy famosa que ustedes ya saben”. Sobre la ex Casi Ángeles aseguró que no eran amigas.

“Tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, reconoció y dio su punto de vista acerca del contenido de los mensajes que encontró: “Los mensajes no los hubiera escrito y no me gustó que no me hayan contado del otro lado”, contestó sin dar más detalles. “Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío”.