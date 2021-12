¿Solo amigos? La China Suárez y Santi Maratea fueron vistos juntos en una salida nocturna

Aunque la espuma por el Wandagate parece haber bajado, el presente sentimental de Eugenia “la China” Suárez sigue siendo noticia. La actriz pasa su tiempo en Buenos Aires, luego de haber pasado algunos meses es España rodando una película para una plataforma de streaming. En las últimas horas, se la vio en la noche porteña junto a un reconocido influencer.

En Los ángeles de la mañana (eltrece), la periodista Maite Peñoñori contó: “A la China la volvieron a ver con uno que ya lo habían visto. Con Santi Maratea. Dicen que son amigos, que tienen buena onda”. Con su habitual ironía, Ángel De Brito respondió: “Estuvieron haciendo beneficios juntos seguro los dos”.

La China Suárez fue vista con Santiago Maratea

Desde la cuenta de Instagram @chusmeteando1 compartieron las imágenes donde se ve a la actriz y al influencer junto a un grupo de personas.

Eugenia 'la China' Suárez y Santi Maratea (Foto: Instagram/@chusmeteando1)

¿La China Suárez llamó a Mauro Icardi?

En las últimas horas, Juan Echegoyen, de Mitre Live, reveló que la ex Casi Ángeles habría puesto en contacto con Icardi tras desatarse el escándalo y le habría manifestado su decepción por lo sucedido. “Todo esto se fue de las manos, me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos. Todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, dijo el periodista que habrían sido las palabras de la China.

“Mi idea nunca fue herirte a vos ni herir a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, habría expresado la actriz en referencia a lo que sucedió con Wanda Nara luego de descubrir los chats privados. Según Echegoyen, Suárez le escribió para ponerle punto final a la historia. “La conversación habría sido en tono tranquilo y amable, no fue escandalosa”, detalló.

Wanda Nara con Susana Giménez en la entrevista que tuvieron en París

En la única entrevista que brindó tras el Wandagate, Eugenia no se refirió explícitamente al escándalo amoroso pero dejó algunas definiciones sobre su manera de entender la vida. “A lo mejor suena soberbio, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. No solo sobre esto que pasó, sobre toda mi vida. Ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me banco el ‘dónde saliste’, ‘con quién fuiste’, ‘quiénes estaban’. No tengo tolerancia para esas cosas”, afirmó.

El mensaje que le envió la China Suárez a Mauro Icardi luego de salir a la luz la entrevista con Alejandro Fantino Instagram

En tanto, Icardi habló con Susana Giménez en la entrevista que Wanda Nara le concedió a Telefe, donde hizo público lo que siente por la mediática. “El amor que tengo por ella lo saben todos. Yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que tuve un error y ya lo pudimos solucionar y arreglar”.