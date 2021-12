Juana Viale reveló una extraña costumbre que tiene con su novio en la cama

Juana Viale generó risas entre los invitados de este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) cuando realizó una inesperada confesión sobre su novio, Agustín Golderhorn.

Todo se dio en el contexto del debate sobre los ronquidos cada vez que se comparte cama con alguien. Roberto Moldavsky aseguró que tanto las mujeres como los hombres sufren de esta problemática y eso le dio el pie a Juana para que hable sobre una particularidad que tiene con su pareja cada vez que ronca. “Yo filmo, filmo, filmo. Y a la mañana, ´buen día, buen día, mirá…´”. Porque no te creen. El que ronca es negador”, confesó la conductora.

Juana Viale y la inesperada confesión sobre su novio

Juana y su novio arquitecto, están construyendo su casa circular para finalmente mudarse juntos. El hogar incluirá un extenso jardín y una pileta de grandes dimensiones. A su vez, la misma estará compuesta por grandes ventanales vidriados que permitirán una vista imperdible del jardín.

Meses atrás, la actriz dio indicios de querer casarse con Agustín pero sin entrar en detalles, solo aseguró que le gustaría hacer un “fiestón tal” que todos los de su equipo deban faltar a trabajar al día siguiente. “Hay que esperar que pase la pandemia. Cuándo puede suceder, no sé”, expresó.

Quién es Agustín Goldenhorn, el novio de Juana Viale

Agustín creció en San Isidro y forjó prestigio como arquitecto (“Pensamos, diseñamos y construimos uniendo diseño y tecnología”, dice en sus redes) y la última renovación de su casa fue fotografiada por la revista Living. Es hincha de River Plate y tiene pasión por las motos: integra el Club de Motonetas Picantes, un grupo de riders “con mucho estilo” con el que suele hacer travesías. Además, es músico: tocó la guitarra e hizo coros en una banda de rock con la que ofreció varios conciertos. Tiene dos hijos, Mila y Silvestre, de madres diferentes, pero nunca se casó.

“Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra”, dijo Viale en marzo de este año. En ese momento, recordó cómo se conocieron: “Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta, y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante cerca de Aeroparque. Me dice ‘si estás cerca pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, media gruñona, le digo ‘bueno, si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice ‘yo tengo alguien para presentarte’, me muestra la foto y le digo, ‘no, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice ‘yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín’, y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro”.

“Vive cerca de donde yo vivo. Cuando salgo me mira y me dice ‘sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije ‘salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga’, una mentirita piadosa. Le dije a Agustín, ‘yo tengo de tiempo una botella de vino’. Charlamos, fuimos a un bar malísimo, comimos el peor hummus de la tierra”, concluyó.