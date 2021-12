Pampita reveló el particular método que usa para retar a sus hijos: “Viene saliendo bastante bien”

Carolina “Pampita” Ardohain contó este viernes en el programa Pampita online (NetTV) cuál es el particular método que utiliza para disciplinar a sus hijos. Luego de comentar la última publicación de Juana Repetto en su cuenta de Instagram, en el que la actriz realizó un profundo mea culpa sobre su maternidad, la panelista Sol Villarreal le preguntó a la conductora si a veces también se desborda en la crianza de Bautista, Benicio y Beltrán.

“Mis hijos son un amor”, respondió primero Pampita. Después, explicó cuál es su estrategia cuando tienen un comportamiento que no corresponde y los quiere hacer reflexionar. “Soy de: ‘Andá a pensar qué hiciste mal, recapacitá, te vas a pensar’. Me dijeron un minuto por edad. Le vas subiendo minutos al tiempo de pensar. No sé si ayuda mucho, pero ya saben”. Además, remarcó que, en esos momentos, les pide a los niños que hagan a un lado sus dispositivos electrónicos. “En un minuto, no hay más teléfonos, no hay más esto, lo otro”.

Pampita junto a sus tres hijos varones: Beltrán, Benicio y Bautista

Y aclaró: “No es un gran reto, pero sí saben que hay ciertas reglas de conducta que tienen que aprender en casa, principalmente porque es donde más aprenden, y eso llevarlo a la vida, a todos los ámbitos. Esa es la idea. No sé cómo me saldrá, ¿qué les puedo decir?”.

Después, detalló qué tipo de máximas les inculca en su casa, tanto para su relación familiar como para su actitud fuera del hogar. “Cómo se trata a los demás, entre ellos principalmente, entre hermanos, y después, en general. Pedir por favor, gracias. Los tonos, las maneras con sus amigos. Pero viene saliendo bastante bien, no me puedo quejar. Y después, ya serán libres y harán su vida, pero desde casa, haberles puesto ciertos valores que los acompañen siempre. La base está”, expresó.

La estrategia de Pampita para disciplinar a sus hijos

Por último, dejó una reflexión para los padres y dio una contundente opinión sobre los métodos de enseñanza: “A los hijos les hacen bien los límites. Los ayuda a crecer. Se sienten amados, contenidos. No hay que dejar pasar nada. Yo soy estricta en algunas cosas, pero en otras, re permisiva”.

En el reality Siendo Pampita, estrenado en octubre por Paramount+ y donde se muestran distintas secuencias de la vida íntima de la modelo, incluyendo el nacimiento de su hija Ana, Pampita dejó ver otro aspecto de la educación que imparte a sus hijos. En el sexto episodio, durante una charla con Jimena Barón, revela que los más chicos de su familia ensamblada con Roberto García Moritán deben acostarse a las 20.30 como máximo. “Es que con tanta gente en casa, si no hay ciertas reglas, no se puede. Con uno sería más fácil, pero si todos me caminan por la cabeza me vuelvo loca”, sostiene en ese intercambio.