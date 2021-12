Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Benjamín Vicuña con sus hijos

En su cumpleaños número 43, Benjamín Vicuña tuvo una celebración atípica pero muy conmovedora. A diferencia de años anteriores donde festejó con muchos amigos y allegados en grandes fiestas, en esta oportunidad decidió pasarlo en soledad con las personas que más quiere: sus hijos.

Días atrás, sus seguidores se conmovieron al ver un video sorpresa de Bautista, Beltrán y Benicio, que Carolina Pampita Ardohian le regaló el mismo día de su cumpleaños. Luego de publicar las imágenes donde los niños le manifiestan su amor, la conductora de Pampita online dijo: “Me pareció re lindo de parte de mis hijos todo lo que le decían, cómo lo valoran como papá, y lo quise compartir”.

Tras regresar al país luego de su estadía en Chile, en su primer festejo desde su separación de Eugenia “China” Suárez, el actor publicó una tierna foto en sus redes sociales y mostró cómo vivió su día, junto a sus cinco hijos Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio.

Con esa bella postal, conmovió a sus seguidores que le regalaron sentidos mensajes a través de su cuenta de Instagram, en los que le desearon sus felicidades. “Celebrando con mi banda”, relató Vicuña en la publicación junto a sus hijos.

Benjamín Vicuña compartió la tierna postal en sus redes sociales y conmovió a sus seguidores

El día de su cumpleaños, el lunes, Vicuña había realizado otro llamativo posteo donde reflexionó sobre sus 43 años a cumplidos. En él, compartió una foto de su niñez y describió: “En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski”.

Además de su postal de niño, publicó dos fotos más: una de vinilos de músicos como Charly García o la banda Queen y una tercera de teléfonos a disco. Y a continuación, escribió: “Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental, pero no es todo; marca, pero no define. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser”.

A su vez, demostró el amor que siente por sus hijos y agradeció: “Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron”.

“La vida y sus obstáculos, que no son más que una escalera al cielo”, culminó en el extenso texto que publicó el día de su cumpleaños 43. Una vez más, el chileno dejó en claro la importancia que tienen sus hijos en su vida y por eso decidió y, luego de este sentido escrito, Benjamín Vicuña pudo cumplir su deseo y celebró con las personas más importantes de su vida.