Wanda Nara rompió el silencio y contó el pedido que hizo Mauro Icardi en la audiencia de Milán

La pelea mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Es que también está en juego la disputa por el cuidado de sus hijas, Francesca e Isabella. La conductora hace más de diez días está fuera de la Argentina, ya que viajó por la audiencia de divorcio con su exmarido en Milán y, luego de algunos compromisos laborales, decidió disfrutar de las playas de Ibiza con amigos. Fue precisamente desde ahí que llamó a Ángel de Brito en vivo, cuando estaba al aire de LAM (América TV) y brindó detalles sobre lo que pasó frente al Tribunal en Milán.

“Él quiere llevarse a mis hijas a vivir a Turquía y que yo también vaya a vivir allá”, contó y especificó: “Estoy de viaje por trabajo. Me tomé dos días en España, pero estoy trabajando. Vine por la audiencia donde quedó muy claro (lo que Mauro quería), ya lo había dicho en marzo, pero a mí me costaba creer que él quiere llevarse a mis hijas a vivir a Turquía y si es posible que yo también vaya a vivir allá“. Sin embargo, reconoció que ”la jueza dijo que no podía" obligarla a vivir en otro país, aunque admitió que las menores temen que se convierta en realidad.

"Hace más de nueve meses que el papá no paga la cuota alimentaria", asegurá Nara

Tras darse a conocer la información de que sus hijas no estaban pasando un buen momento emocional, la mediática dijo que en la última conversación con el Ministerio Público Tutelar de Argentina, los profesionales le pidieron a Mauro que, por favor, "evite mostrarse con los hijos de su novia porque eso le generaba a las nenas una angustia". Asimismo, contó que el futbolista no autorizó la terapia psicológica para Francesca e Isabella: “Se niega a pagarla y, además, yo dije que lo iba a pagar, Acá no es un problema lo económico, pero sí necesitamos la firma de él, pero también se niega a firmar la terapia”.

Sobre la situación de las pequeñas, Wanda aseguró que tienen pesadillas relacionadas con que el padre se las lleva a Turquía: “Se levantan con pesadillas muy feas diciendo ‘tengo miedo de despertarme arriba de un avión’. Ellas le dicen ‘¿y mamá?’ y él les contesta ‘mamá, cuando deje de hacer las pelotudeces que hace, va a venir a verlas’”.

Mauro Icardi en los festejos del Galatasaray en Turquía (Foto: Instagram @mauroicardi )

“Me gustaría desocupar al Ministerio Público Tutelar y que puedan ayudar a niños que realmente lo necesiten, yo me estoy ofreciendo a pagar la terapia de mis hijas, pero al no tener la firma del papá se me hace imposible", recalcó sobre la situación con las niñas.

Por último, Wanda Nara reveló que Mauro Icardi hace más de nueve meses que no paga la cuota alimentaria. “Pensé en abandonar el reclamo, pero es un derecho de mis hijas. Yo trabajo. Pensé ‘metete la plata en el o...’, pero creo que corresponde”, sentenció.