Wanda Nara generó polémica en las redes por un llamativo detalle en una publicación

Wanda Nara no es ajena a las polémicas y a los dramas ya que, desde que inició su carrera en el mundo de la farándula fueron muchos los escándalos que protagonizó. Por ende, rara vez ella sale a hablar o dar explicaciones cuando se encuentra en medio de uno nuevo. Actualmente, aunque sus problemáticas matrimoniales quedaron finalmente en el pasado, se vio envuelta en otra tormenta: las críticas sobre las fotos extremadamente editadas que sube a su cuenta de Instagram.

El posteo de Wanda Nara que desató una ola de críticas instagram @wanda_nara

La empresaria se encuentra entre las celebridades más presentes en las redes sociales. Allí presume su extravagante estilo de vida, registra las lujosas fiestas que organiza para los cumpleaños de sus seres queridos y, también, promociona sus marcas de maquillaje e indumentaria. Esta forma de comunicarse con sus fans parece funcionarle ya que el contador de seguidores ya supera los 11 millones de seguidores y suma más dígitos con cada día que pasa.

Wanda es consciente del poder que tiene en las redes y lo aprovecha a fondo, ya que sube tanto historias como posteos de manera diaria sin importar si alguno de ellos genera polémica. En esta ocasión, el debate de sus seguidores se desató en base a una de sus más recientes fotos en donde se la puede ver parada en ropa interior frente al espejo de su gigantesco vestidor. El problema de la publicación no se encuentra en la gran cantidad de carteras de diseñador que están apiladas en el piso ni tampoco se trata del conjunto que lleva puesto, sino que la gente apuntó contra ella por editar su cuerpo.

Estefanía Berardi señaló la edición de Wanda Nara en sus posteos instagram @estefaniaberardi

En las redes sociales, en donde todo se exhibe para ser analizado con minuciosidad, muchos usuarios ya tienen el ojo entrenado para encontrar el más mínimo error en cada imagen o video. En el caso de Wanda, lo que llamó la atención fue una leve curvatura en el suelo de madera de la casa de la mediática que evidenció el uso de herramientas de edición. En especial porque el defecto de la madera está ubicado específicamente alrededor de uno de sus glúteos y de sus muslos, los cuales habría agrandado y afinado, respectivamente.

No obstante, no solo fueron sus fans quienes le hicieron notar que se habían dado cuenta de la modificación en la osada postal. Estefanía Berardi acudió a sus propias historias de Instagram para detallar su descubrimiento. La panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) compartió una captura de pantalla de la foto de Nara y escribió: “La bomba de Wanda sube esta foto, ¿y no notan nada raro?”. A continuación, subió nuevamente la foto y redondeó con violeta el defecto.

Wanda Nara enfrentó múltiples críticas por editar su cuerpo en las fotos instagram @estefaniaberardi

Asimismo, mostró el posteo que la mediática compartió inmediatamente después y señaló que allí también utilizó una aplicación para aumentar el tamaño sus glúteos. “Juro que la re banco a Wanda pero no le da en la tecla con la edición”, manifestó tas remarcar los errores. Esta no es la primera vez que la esposa de Mauro Icardi es acusada de modificar las fotografías antes de subirlas, sin embargo, esta práctica no solo se aplica a su figura. Previo al estallido de su pelea pública con el jugador del PSG, sus seguidores apuntaron contra ella por subir una foto de un paseo familiar en donde parecía que había sumado a su marido con Photoshop sin mucho éxito.