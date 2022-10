escuchar

Aunque Wanda Nara nunca tuvo problemas al momento de hablar con los medios, en los últimos tiempos optó por no hacerlo más. En repetidas ocasiones se negó a dar declaraciones y hasta rechazó a los periodistas de LAM (América) en varias oportunidades. Sin embargo, decidió romper esta racha en la noche del viernes cuando, mientras esperaba en Ezeiza para subirse al avión en el que viajará hasta Estambul, charló largo y tendido con Ángel de Brito. Mientras hablaba de su separación, Mauro Icardi realizó una inesperada interrupción para acusarla de mentirosa.

Wanda Nara habló de todo en LAM y Mauro Icardi la cruzó en vivo con un duro mensaje: “Miente mucho”

Pocos casos de la farándula argentina han sido tan confusos como la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde que estalló el Wanda Gate -triángulo amoroso entre el futbolista, la empresaria y Eugenia “la China” Suárez-, su relación quedó en medio de un circo mediático que se extendió a lo largo de varios meses y, a pesar de haber comenzado en el 2021, continúa hasta el día de hoy.

Quizás lo más llamativo es que, mientras ella asegura que está separada y que es poco probable (si no imposible) que se de una reconciliación, él continúa dedicándole tiernos mensajes en las redes. Esta extraña situación se enrareció aún más cuando, luego de que trascendiera que Icardi vino a la Argentina para pasar un fin de semana con la mamá de sus hijas y que no lo dejaran entrar a la casa, él salió a decir que durmieron juntos hasta el día en el que volvió a Turquía.

Mauro Icardi hizo un vivo para hablar de su separación de Wanda Nara Instagram

Con el objetivo de esclarecer los hechos, desde LAM fueron a buscar a Wanda, quien estaba en Ezeiza. Para sorpresa de todos, tras hacerlos esperar mientras hacía el check in, se detuvo para hablar y estuvo más de cuarenta minutos contestando todo tipo de preguntas.

A lo largo de la extensa entrevista no le escapó a ningún tema: negó su vínculo romántico con L-Gante y dijo que “tienen buena onda”; aseguró que está en proceso de separarse, pero que todavía no firmaron los papeles del divorcio; reveló que su relación con Icardi no terminó únicamente por su infidelidad sino que fue un cúmulo de factores y aseveró que le sorprendió ver la transmisión que hizo en vivo, ya que él no es para nada mediático.

Wanda Nara habló con LAM desde Ezeiza captura de video

Asimismo, dejó en claro que no tiene ningún problema con nadie -en referencia a la China Suárez- y desmintió el hecho de estar peleada con su mamá, Nora Colosimo, o que sus hijos estén enojados con ella, dos datos que había dado a entender Mauro Icardi días atrás. Como si fuera poco, reveló que está muy cercana a Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos varones, y hasta llegó a decir que lo ama.

Pero sus múltiples declaraciones se vieron interrumpidas por un impensado hecho: desde Turquía, en donde en el momento eran pasadas las tres de la mañana, Icardi le envió un mensaje a Ángel de Brito para acusar a su expareja de ser una mentirosa. “Después te mando las fotos de que estuvimos juntos todo el domingo, y dormimos juntos. Wanda miente mucho”, leyó el conductor en voz alta.

Mauro Icardi trató de mentirosa a Wanda Nara instagram

Totalmente sonrojada, la entrevistada disparó: “Me da risa toda esta situación”. Y, una vez más, remarcó que ya firmaron la separación. Sin dar el brazo a torcer, el jugador del Galatasaray agregó: “Es todo mentira lo que dice Wanda. En noviembre nos vemos y te cuento toda la verdad. Estuvimos todo el domingo solos y juntos, el lunes toda la mañana y a la tarde me fui 21.10. Dijimos que jugábamos con la prensa y ahí dijo que se separó. Me mandaba publicaciones de amor”. Incluso llegó a afirmar que tiene pruebas de todo.

Lejos de dejarse amedrentar por sus dichos, Wanda continuó como si nada y simplemente remarcó que le parece raro que su ex se involucre con los medios, ya que siempre criticó ese tipo de actitudes. Finalmente, cambió de tema y, tras hablar sobre su futuro laboral, se despidió del móvil.

LA NACION