“Me visto con H&M”: la frase de la carta de Mauro Icardi a Wanda Nara que hizo estallar las redes

Desde que se conoció la carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara para conseguir su perdón, tras el escándalo desatado por los chats del futbolista con la China Suárez, la comunidad virtual no dejó de publicar memes y burlas sobre el contenido de la misiva. Muchos criticaron el tono empleado por el jugador del París Saint-Germain y otros pusieron en duda que se tratara de una “carta de amor”.

La encargada de dar a conocer los detalles del texto fue Yanina Latorre, quien este martes leyó varios fragmentos en Los ángeles de la mañana (eltrece). Sin dudas, una frase fue la que más llamó la atención de los usuarios: “Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien”.

“Con solo esa frase fulminó a miles de argentinos fanáticos del capitalismo salvaje y aspiracionales”, escribió una persona en Twitter. Otra comentó, haciendo referencia al libro Orgullo y prejuicio de Jane Austen: “Yo esperaba que la carta de Icardi a Wanda dijera algo como ‘mis sentimientos y mis deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre’. Pero fue: ‘Siendo millonario, me visto en H&M’”.

Muchos criticaron la particular frase que eligió Mauro Icardi para reconquistar a Wanda Nara Twitter

A su vez, con picardía, otro usuario comparó la carta con un poema de Pablo Neruda: “Lo que esperaba en la carta de Icardi a Wanda: ‘Puedo escribir los versos más tristes esta noche’. Lo que escribió: ‘Siendo millonario me visto de H&M y ropa de Amazon, para que tengas una idea, y lo sabés muy bien’”.

Otros, directamente criticaron las palabras del deportista en su totalidad. “El nivel de manipulación que hay en la carta que le escribió Icardi a Wanda. LPM. No puedo creer que lo haya perdonado, básicamente le hecha la culpa a ella por enterarse de que él la estaba cag... con otra. A terapia”.

En Twitter fueron lapidarios con la carta de Mauro Icardi a Wanda Nara Twitter

“Si la carta de Icardi a Wanda que acabo de leer es real, no puedo creer lo cínico que es Mauro al decirle que arruinó todo ‘por un simple chat’. Lo arruinaste vos... Hombres no haciéndose responsables de sus actos”, consideró otra persona atenta a la controversia. A su vez, una tuitera fue tajante: “Qué carta de m..., por favor. Se murió el amor. Se murió Shakespeare”.

Lejos de mostrar solo opiniones en la red social, muchos decidieron compartir memes al respecto.

icardi escribiendo la carta pic.twitter.com/JRFYp6zOWc — ۵ tom | aus 📌 (@loupotterhead) October 26, 2021

Acá lo realmente increíble es que Icardi haya escrito UNA CARTA pic.twitter.com/zNzWk4rdPy — Juanita (@juanitagroisman) October 25, 2021

La torta que le mandó Icardi a Wanda, no por el chat con La China, sino porque carta de mierda que le escribió. https://t.co/X3L3BzwFVB — María Del Mal (@untouchdegloria) October 27, 2021

La carta completa

Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelot... Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, nuestros sueños que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar.

Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte y también te dije que lo pidas, aunque en el interior de mi alma sea lo peor que me puede pasar. Pero espero también que lo disfrutes.

No soy una persona de m…, soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso y seguiré adelante por ellas. Soy un gran padrastro que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. Soy todo eso y no hace falta que lo diga nadie, me basta con saberlo yo.

Soy una persona que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien. Entonces no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu ignorarme, tu pelo… como hacés. Yo no soy una m…, no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder.

Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés otro futbolista. Espero que sea el uno por ciento de lo que fui yo con vos. Y que arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono, en el cual lo único que haces es mirar pelo… y mandar data a la prensa.

Nunca me lo hubiera esperado pero también soy real y sé que la gente cambia. Yo habré cambiado, pero sigo manteniendo mis valores y los tengo más que claros, y me quiero yo mismo.

Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, gracias por hacerme feliz y luchar, gracias por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesite y perdón por ser la m… que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, y si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo.