Wanda Nara mostró su nuevo look y la acusaron de copiarse de Moria Casán: “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”

escuchar

Desde que pegó un salto a la fama cuando tenía apenas 19 años, Wanda Nara siempre se caracterizó por su personalidad picante y su larga cabellera rubia. No obstante, en medio de una etapa de cambios y de cara a dar inicio a una lista de desafiantes proyectos, la empresaria decidió encarar el 2023 con una inesperada transformación: se despidió del platinado y volvió al castaño oscuro, su color natural. En las últimas horas, se animó a sumar un nuevo detalle a esta nueva apariencia, pero sus seguidores no tardaron en acusarla de robarle el look a, nada más y nada menos, que a la legendaria Moria Casán.

Wanda Nara mostró su nuevo look y la acusaron de copiarse de Moria Casán

“Buenos Aires, digo nuevos Aires. Cambia todo cambia”, escribió Wanda Nara, un par de días tras el inicio de un nuevo año, junto a una serie de fotos en donde posó con la cabellera inusualmente oscura. Y agregó: “Mi color natural para un proyecto tan lindo”. Así, dio a entender que el motivo que la llevó a realizar esa drástica transformación puede tratarse de su debut como conductora al frente de MasterChef (Telefe) o su participación en una película de comedia apta para todo público de la cual no se conocen más detalles.

Sin importar la razón exacta, la mayoría de sus fans estuvieron de acuerdo con que fue un cambio para mejor. “Te queda mil veces mejor”; “Definitivamente te queda mil veces mejor este color, hasta más joven te hace ver”; “Mejor que el rubio. Aún así, tu pelo rubio ya es tu marca”; “No dudes que es tu versión y color. Te hace más bella y más delicada” y “Con este tono de pelo resaltan tus ojos”, fueron solo algunos de los halagos que recibió el día que hizo la gran revelación.

El antes y el después de Wanda Nara con su nuevo color de pelo (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Ahora -quizás llevada por el inminente inicio de las grabaciones del reality de cocina- fue un paso más allá y le sumó un detalle a su ya cambiada melena: un tupido flequillo recto con dos mechones apenas más largos que le enmarcan el rostro. “Solo las puntitas”, escribió en el epígrafe del video con el que registró el momento exacto en el que sus estilistas daban los tijeretazos finales. Acto seguido, compartió una osada sesión de fotos en la que lució un conjunto all black compuesto por un una campera símil cuero. “Rockstar”, tipeó a modo de descripción.

Sin embargo, en esta oportunidad la recepción del público no fue tan positiva como la primera vez y, entre los miles de comentarios que tuvo la publicación, hubo varios que la acusaron de querer copiar el legendario look de Moria Casán, el cual la identifica desde el inicio de su carrera en la década de los setenta.

Wanda Nara mostró su nuevo look

“¿Moria sos vos?”; “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”; “No sé por qué me recuerda a Moria de joven”; “No va el negro, pareces Moria Casán”, leían algunos de los mensajes. Asimismo, no faltaron quienes la compararon con Eugenia “la China” Suárez -con quien tuvo un gran enfrentamiento mediático en el 2021 después de descubrir que intercambiaba mensajes subidos de tono con su marido, Mauro Icardi- quien también reemplazó el rubio por el castaño un par de meses atrás.

LA NACION