El fuerte cruce en vivo entre Pampito y Diego Leonardi, ex Gran Hermano: “No te quejes ahora”

Este viernes, en Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri y sus panelistas hicieron un repaso de lo ocurrido en Gran Hermano (Telefe) en la última emisión; sin embargo, la conductora le consultó a Pampito si tenía algún problema con Diego Leonardi, el exparticipante y ahora panelista de La noche de los exs (Telefe). La producción lo contactó para tener un mano a mano y tuvieron un fuerte cruce con los periodistas de espectáculos.

Lejos de apaciguar las aguas, el ganador de la edición celebrity de Gran Hermano entró al móvil enojado por lo que vio en el tape previo a su aparición. “Te la contaron totalmente cambiada, tanto Pampito como la chica que está al lado de él que no sé cómo se llama tampoco”, indicó y Estefi Berardi le respondió: “Está bien que no sepas quién soy, pero para que sepas siempre te defendí y hablé siempre bien de vos”.

La pelea de Diego Leonardi y Pampito

“Yo te digo que no te conozco para no llamarte por un nombre errado, qué tal Estefania”, manifestó el invitado y apuntó contra su compañero: “El que se sintió ofendido por no conocerlo es este chico Pampito, que no lo conozca, no quiere decir que lo esté insultando”. Carmen Barbieri tomó la palabra y redobló la apuesta: “No conocés a nadie... Vive en un túnel”.

Tanto Pampito como Berardi le pidieron al exparticipante que baje el tono para tener una charla amena, pero el invitado continuó: “El respeto lo perdiste vos en el momento en que me insultaste por televisión, así que no te quejes ahora”. Ante las reiteradas interrupciones de un lado y del otro, Barbieri pidió un poco de calma para organizar la entrevista.

Diego Leonardi le propuso a la conductora: “Escuchame, pero si me dejás decirte lo que pasó, ahí evaluás y das tu punto de vista, ¿querés?”. Luego continuó con su versión de esta pelea mediática: “El otro día estaba en una nota con Cristian (Urrizaga) donde yo no tenía nada que ver en la conversación y este chico (Pampito) salió a decir que yo era un bruto (...) Esa tarde, yo no lo sabía porque no miro tu programa Carmen, perdón, me empezaron a llegar un montón de mensajes y mucha gente se sintió tocada por lo que él había dicho de mí”.

“Yo pertenezco a una parte de la sociedad que no tiene ni voz ni voto por ‘x’ camino que pasé en la vida. Yo pasé por Gran Hermano con una historia de vida muy importante y después gente como él me tiene catalogado de una manera sin conocerme”, continuó. Leonardi explicó que Carmen le festejó el comentario a Pampito cuando lo insultaba y que, en todo caso, él como mediático, se pelearía con ella por ser una figura del espectáculo con renombre “para tener un poco más de cámara”.

Diego Leonardi aclaró que no tiene nada en contra de Carmen y agradeció la vez en que ella lo atendió a él y su familia en su programa, pero continuó con la explicación. “Después de que le contesté, lo que él hizo al otro día fue agarrar un video de Terapia de Calle, el programa de Cristian U y lo recortó todo. Ahora expone y dice que yo hablé mal sobre la sexualidad de Nacho”.

El panelista de Gran Hermano repitió textualmente lo que dijo en aquel programa: “Hay gente que dice que Nacho patea para otro lado. ¿Está mal lo que yo dije? Capaz que sí, pero es un comentario antiguo, no es un comentario despectivo”. Y por último, aclaró que el jugador al que se refirió es su favorito a ganar esta edición del reality.

A pesar de tener el espacio, las reiteradas interrupciones y el tono de la entrevista terminó de molestar a Carmen Barbieri, quien despidió a Diego Leonardi del móvil y le pidió que se acercara al estudio para que no haya malentendidos.

