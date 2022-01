“Mini Wanda”: Francesca Icardi se puso una peluca platinada y sorprendió con el parecido a su mamá

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara publicó una foto de su hija Francesca Icardi con un look similar al de ella y sorprendió a sus seguidores con el parecido entre ambas. La imagen muestra a la nena más grande que tuvo con Mauro Icardi en primer plano con una peluca rubia y una gorra. Con esa postal, la empresaria destacó la similitud física que comparten.

En el pie de la publicación, la dueña de Wanda Cosmetics escribió: “Mini Wanda” junto a un emoji de una niña rubia. Rápidamente, el posteo se llenó de reacciones y comentarios.

En poco más de una hora, la foto superó los 196.000 likes y acumuló más de 1300 comentarios. La mayoría de los usuarios coincidieron con la famosa y se sorprendieron por el parecido entre ambas.

La foto de su hija que compartió la empresaria Instagram @wanda_nara

Sin embargo, otros opinaron que en realidad Francesca se parece más a su hermana Zaira y hasta la criticaron por ponerle una peluca y exponerla en redes sociales.

Además de las reacciones de los usuarios, una de las personas que comentó la publicación fue Kenny Palacios, amigo y maquillador de Wanda, quien auguró: “Se viene Franu 2022″.

En sus redes sociales, la empresaria suele tener un muy alto nivel de exposición, dado su gran cantidad de seguidores y visibilidad. En Instagram, supera los 10,2 millones de seguidores y el número continúa aumentando día tras día.

Hace algunos días, otro de los hijos de Wanda Nara había sido protagonista de una noticia que dio que hablar en el mundo del espectáculo. Tras el escándalo que involucró a la famosa, Mauro Icardi y la China Suárez, Valentino, hijo de Wanda y Maxi López, se habría mostrado distante del delantero del PSG y su relación no estaría pasando por el mejor momento.

Wanda Nara tiene cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y a Francesca e Isabella, que tuvo con Mauro Icardi (Crédito: Instagram/@wanda_nara)

“No me lo banco más”, le habría dicho Valentino a su madre después de todo el escándalo, según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La polémica por el guardaespaldas de Wanda Nara

Durante los últimos días, el custodio que acompañó a la famosa en su visita a Buenos Aires se vio envuelto en una polémica. Luego de confesar en su cuenta de Instagram que se sintió atraído por ella, Mauro Icardi habría decidido desvincularlo.

En una entrevista con Intrusos, el involucrado negó esta versión. Agustín Longueira contó que fue contratado por una agencia para efectuar de guardaespaldas de Wanda durante su visita a Buenos Aires.

Además, justificó su comentario en Instagram que causó tanto revuelo: “Todo el mundo me preguntaba de ella o me pedían que grabe videos o algo. Como es divina en persona también: aparte de los filtros. Subí esa respuesta porque es obvio”.

Las historias del custodio que generaron polémica Instagram @agustin.longa

Por otro lado y con respecto a la versión del supuesto despido tras su comentario, Longueira afirmó que no fue desvinculado y que nunca llegó siquiera a cruzarse con el futbolista. “Ya se terminó el contrato, no es que me despidieron. Pero antes de que viniera Icardi, se terminó todo. No llegué a cruzarme con él”, expresó.