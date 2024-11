Wanda Nara reveló toda la verdad sobre cómo empezó su romance con L-Gante y habló de su supuesto embarazo

Después de dos años de idas y vueltas, finalmente, la semana pasada, Wanda Nara y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, confirmaron su romance en un vivo de Instagram. A raíz de esto, las especulaciones sobre si la mediática le habría sido infiel a Mauro Icardi comenzaron a resonar y hasta se dijo que podría estar embarazada del cantante. Por eso, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) se cansó y decidió romper el silencio.

Wanda Nara y L-Gante viajaron a Río de Janeiro con Jamaica, la hija de tres años del músico (Foto: Instagram @wanda_nara)

Este miércoles en LAM (América TV), Yanina Latorre leyó parte de la extensa conversación que tuvo con la empresaria mediante WhatsApp. “Yo le dije que estaba agradecida por haberse comunicado conmigo, aunque le dije que no me parecía correcto cómo estaba manejándose al respecto”, comenzó diciendo la panelista y se dispuso a leer: “Me dijo que no está embarazada y que no lo manejaría de esa manera. Me dice que le duele mucho que en muchos programas, no en este, dijeron que ella dejó correr el embarazo y no lo negó porque necesita prensa”.

Y continuó: “Dice que ella entiende que critiquen a Elián por el vínculo con ella porque tiene 24 años, él es chico, tiene otra manera de vivir la vida a la de ella y que hasta también se expresa diferente a ella, pero se enamoró y que va a pelear contra viento y marea y va a seguir con él”.

En ese sentido, Latorre dijo que como Wanda siempre fue bancada, sobre todo cuando ocurrió el escándalo con la China Suárez, le duelen las críticas que recibe en las redes sociales sobre su noviazgo con el cantante. “A ella le molesta que la opinión pública esté a favor de Mauro y muy en contra de ella porque no está acostumbrada”, aseguró.

Con respecto a su nueva relación, la morocha le dijo que se trata de algo serio. “Ella lo habló con él y le planteó que necesita poner títulos, fechas. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste y tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, es decir, el 1 de noviembre”, señaló.

Al escuchar decir a su compañera que Wanda y Mauro están separados “hace meses”, Ángel de Brito quiso saber con exactitud desde cuándo, por lo que Yanina puso en palabras lo que la empresaria le dijo: “Entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho sostener esta separación”.

Tras blanquear su relación, L-Gante y Wanda Nara se fueron de viaje a Río de Janeiro (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Asimismo, ‘la angelita’ reveló que cuando el referente de la cumbia 420 se sentó en el living de Susana Giménez, ella lo había bloqueado de las redes sociales e intentado recomponer su matrimonio con el futbolista del Galatasaray. “Debe haber estado a dos puntas”, opinó la panelista.

“Ella está muerta con L-Gante, me lo dijo noventa veces”, lanzó Yanina y de Brito quiso saber qué es lo que la tiene muerta. “Eso es lo que no sé”, le respondió Latorre. Acto seguido, comentó que lo que más le molesta a Wanda es que digan “que le metió los cuernos a sus maridos”. “No hubo cuernos, nunca lo engañé, dediqué la vida a criar a mis hijos y me embola que todo el tiempo, en todos los programas y en las redes me hagan mier** por irme tres días con mi novio, que además de todo lo conozco hace tres años”, expresó Nara, con enojo.

Wanda Nara estuvo casada con Mauro Icardi durante diez años y se convirtieron en padres de Francesca e Isabella

Por último, Wanda Nara le aclaró a Yanina Latorre que conoció al intérprete de “Malianteo 420″ hace tres años, por la polémica pelea que protagonizó junto al manager de Yao Cabrera, pero que “siempre fueron amigos”, incluso “le presentaba a sus amigas”, algo que generó dudas debido a que en ese entonces, el joven estaba en pareja con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.