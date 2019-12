What If? Marvel imagina superhéroes alternativos para su universo en expansión

¿Qué pasaría si Peggy Carter se convierte en Capitana Britannia en lugar de Steve Rogers? es solo uno de los universos posibles que explora la nueva serie de Disney que llegará recién en 2021 Crédito: Marvel

Tony Stark muere antes de terminar su primera armadura. Nadie rescata al Capitán América de su tumba helada. Thor nunca pisa la Tierra. Peter Parker llega tarde a la clase de ciencias y la araña radioactiva pica a otra persona. Nick Fury no reúne a Los Vengadores y Thanos, finalmente, se sale con la suya. No son los hechos que el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) nos viene contando desde hace una década, pero ¿qué pasaría si estos eventos hubieran terminado desencadenándose de otra manera, con distintos protagonistas, en tiempos y espacios diferentes?

De eso tratará What If.?, la primera serie de dibujos animados ambientada en el UCM, que llegará a la plataforma streaming Disney + a mediados de 2021, con 23 episodios dedicados a "reinventar" todas las películas Marvel estrenadas hasta la fecha. "Es una experiencia increíblemente liberadora -aseguró Kevin Feige, presidente de Marvel Studios-, una oportunidad creativa y genial que nos brinda Disney. En la serie, al modificar algunos momentos cruciales del UCM, lo conocido pasará a ser reconocible pero completamente divergente".

Porque What If.? explora una premisa básica y concreta: el Universo Marvel es, en realidad, un multiverso, una infinidad de mundos paralelos con desarrollos históricos siempre similares pero jamás idénticos. La idea, nacida como un cómic en febrero de 1977, saltó al UCM en la cuarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D, se instituyó formalmente en Spider-Man: Lejos de casa y, antes de empezar a expandirse desde la plataforma Disney +, ocupará el centro argumental de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda entrega de la historia del hechicero intepretado por Benedict Cumberbatch, a estrenarse en mayo de 2021.

Un Steve Rogers sin superpoderes opera esta nueva versión de Iron Man Crédito: Marvel

Ojo en el cielo

Si bien los capítulos de What If.? narrarán hechos ocurridos en un sinnúmero de realidades alternativas, todos contarán con un único y común narrador omnisciente: Uatu, el personaje más representativo de los Watchers, aquellos extraterrestres cabezones y pelados que protagonizaran una cómica secuencia con Stan Lee en Guardianes de la Galaxia vol. 2 (2017). Creados en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, los Watchers tienen una única misión y un estricto código ético: monitorear el comportamiento de todas las formas de vida del universo sin intervenir o interferir en su desarrollo. Y en el reparto de locaciones, a Uatu le tocó observar el comportamiento humano en cada Tierra del Multiverso.

Y lo que verá, de acuerdo con la información disponible, ampliará los horizontes narrativos de la gran saga. En el primer episodio, la agente inglesa Peggy Carter se transforma en la Capitana Britannia y luchará contra los nazis en la Europa sacudida por la Segunda Guerra Mundial. Steve Rogers, que en esa versión de la historia, ya no se convertirá en el Capitán América, terminará transformándose en Iron Man. "Es un inmejorable punto de partida -declaró Ashley Bradley, principal guionista de la serie-, ya que habla de una mujer que se constituye en líder antes que en superheroína. Y eso nos permite también contar la historia de amor de Peggy y Steve desde un nuevo punto de vista". En otros capítulos anunciados, Bucky Barnes (el Soldado del Invierno) deberá enfrentar a un Capitán América zombi; T'challa no se coronará como Pantera Negra porque el destino lo ungirá como Star-Lord, líder de los Guardianes de la Galaxia, mientras que Iron Man terminará como gladiador en la arena interestelar que se muestra en Thor: Ragnarok.

Más allá de los juegos que abre este abanico infinito de posibilidades, What If.? contará con un agregado que hará las delicias de los fieles seguidores: los actores que le dan vida en el cine son quienes pondrán su voz a los superhéroes animados. Si bien extraoficialmente se sabe que Robert Downey Jr. y Chris Evans retomarán sus roles de Iron Man y Capitán América, hasta el momento Marvel sólo confirmó las apariciones de Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Josh Brolin (Thanos), Michael Douglas (Hank Pym), Natalie Portman (Jane Foster), Hayley Atwell (Peggy Carter), Chadwick Boseman (T'Challa), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), Jeff Goldblum y el director Taika Waititi, entre otros. Jeffrey Wright, de Westworld, pondrá voz a Uatu, el Watcher.

¿Un Capitán América zombi? Crédito: Marvel

¿Un universo de posibilidades?

El anuncio de What If.?, sumado a la compra de Fox por parte de Disney y al acuerdo entre Disney y Sony sobre la licencia de Spider-Man, disparó las especulaciones metaficcionales más afiebradas de los fanáticos. La teoría del multiverso permitiría ubicar en distintos universos paralelos a las películas del UCM, a la saga mutante de los X-Men, Wolverine y Deadpool; a las series Marvel de Netflix y al ciclo arácnido de Sony, que incluye a Venom, la anunciada Morbius y el bombazo creativo-comercial del año pasado: Spider-Man: Un nuevo universo, ganadora del Oscar y el Globo de Oro a la película animada, con secuela anunciada para abril de 2022.

¿Qué pasaría si Marvel dice que sí? es la pregunta del millón. Una posibilidad que bien vale una temporada entera de What If.?

Lo que vendrá

Además de What If.?, Disney + -que llegaría a la Argentina durante 2020- tiene en agenda otras cuatro series originales, todas desprendimientos directos de Avengers: Endgame, incluidas en la denominada Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

The Falcon & The Winter Soldier (fines de 2020). Sigue los pasos de Falcon ( Anthony Mackie) en su camino a convertirse en Capitán América, ayudado y secundado por el Soldado del Invierno ( Sebastian Stan) y Sharon Carter ( Emily Van Camp), sobrina de Peggy, también conocida como Agente 13. En lucha contra el Barón Zemo ( Daniel Bruhl), los paladines deberán descubrir si el recién llegado John Walker ( Wyatt Russell) forma parte de la solución o del problema. Los lectores de los cómics saben que Walker es, en realidad, U.S.Agent, un personaje contradictorio que encarna los valores más extremistas y reaccionarios.

WandaVision (mediados de 2021). Enganchada a lo que pase en el film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la serie está planteada como una caótica sitcom familiar protagonizada por los Brangelina del UCM: Wanda Maximoff, Bruja Escarlata ( Elizabeth Olsen) y el androide Visión ( Paul Bettany), anclados en una idílica realidad que remeda la estética y la cultura de los años 50. Entre los personajes secundarios destaca Monica Rambeau (Teyonah Parris), hija de la mejor amiga de la Capitana Marvel.

Loki (mediados de 2021). En nuestros días, Loki ( Tom Hiddleston) permanecerá muerto a manos de Thanos, pero el Loki del pasado (el que pudo escapar en Avengers: Endgame) seguirá vivito y coleando, saltando en el tiempo e influyendo en el desarrollo de hechos históricos concretos. Mantendrá un fuerte ensamblaje con los sucesos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Hawkeye (fines de 2021). Habiendo sido atravesado por el dolor, la furia y la muerte, es lógico que Hawkeye ( Jeremy Renner) esté cansado de la vida superheroica. Pero eso no quiere decir que vaya a eludir sus responsabilidades. Y por ello entrenará personalmente a la próxima Hawkeye, la joven Kate Bishop ( Hailee Steinfeld, protagonista de Bumblebee) hasta que domine el tiro con arco, la esgrima, el jiu-jitsu y el boxeo, entre otras formas de combate.

Para 2022 quedarán otras tres series: Ms. Marvel, primera superheroína adolescente de origen musulmán; She-Hulk, prima de Bruce Banner que se vuelve (literalmente) verde y superpoderosa tras recibir una transfusión sanguínea de Hulk; y Moon Knight, especie de avatar terrestre del dios egipcio Khonsu.