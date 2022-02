Xuxa visitó de sorpresa la Argentina: en plena grabación de su biopic, pasó por Misiones

Xuxa es hoy en día, más que una persona, una leyenda. La rubia de ojos claros se ganó un lugar en el corazón de millones de niños y su fama se extendió desde Brasil, su país natal, hasta la Argentina, en donde la audiencia la recuerda con cariño. Ya alejada de las cámaras hace un par de años y enfocada en otros proyectos, la animadora infantil decidió volver al ruedo pero con una propuesta diferente: una biopic sobre su vida. En el proceso de filmación, la cantante regresó a su pueblo natal, Santa Rosa, y también recorrió Misiones.

Xuxa se encuentra en plena producción de su biopic instagram @xuxamenenghel

El 2020 y el 2021 no fueron años fáciles para Xuxa ya que debió enfrentar la pérdida de varios seres queridos y, además, sufrió severamente debido a la pandemia. Como buena artista, la conductora decidió implementar todas esas emociones y las dejó fluir en diversos proyectos artísticos. De esta manera, publicó su primer libro - Maya, el bebé arcoíris- y comenzó a trabajar en uno nuevo titulado Memorias. Este llegó al público a finales de 2021.

De cara a un nuevo año y con los dolores ya en el pasado, Xuxa decidió que era momento de volver a pararse frente a las cámaras. Esta vez no será rodeada de niños sino que es un proyecto más personal y cercano. Se trata de una miniserie sobre su vida que será producida por Globoplay, la plataforma de streaming perteneciente al Grupo Globo.

Xuxa regresó a su pueblo natal para filmar su biopic

Por el momento no se dieron a conocer muchos detalles sobre la biopic y tampoco se sabe con certeza quienes interpretaran cada personaje. De acuerdo a diversos medios de Brasil, hay varios actores de gran renombre involucrados en este proyecto.

Dentro del marco de la grabación, Xuxa regresó a Santa Rosa -su pueblo natal- junto a su hija Sasha y su yerno João Figueiredo. Los tres bajaron del avión a principios de la semana y, llegado el viernes, la familia volvió nuevamente a su hogar en Río de Janeiro, en donde se encuentra la imponente mansión de “la reina de los bajitos”. Según informaron algunos medios, durante su breve paso por las tierras que la vieron crecer, Xuxa cruzó la frontera para pasear por Alba Posse, provincia de Misiones.

Xuxa pasó por Alba Posse, Misiones

Xuxa regresó a Santa Rosa, su pueblo natal

El regreso a su pueblo estuvo definido por las emociones a flor de piel y todo quedó registrado en las redes sociales de la cantante brasilera. A través de diversos videos, Xuxa compartió con sus millones de seguidores algunos de los momentos más destacados de su visita. Desde el acalorado recibimiento que se encontró al descender del avión hasta sus paseos por las calles de Santa Rosa rodeada por la multitud que se reunió en su honor.

Asimismo, fiel a su espíritu de eterna juventud, compartió un clip en donde se la puede ver mientras trepa un alambrado del aeropuerto de Río para alcanzar una fruta que colgaba de la rama de un árbol. Tras obtener la guayaba, la sostuvo entre los dientes para poder descender a medida que un guardia de seguridad la sostenía para protegerla de cualquier golpe.

El divertido video de Xuxa en el aeropuerto

En resumen de su viaje y a modo de agradecimiento, escribió en Instagram: “Qué felicidad me da ver que creciste, pero no perdiste lo que más amaba... tu olor, tu belleza sencilla, tu gente acogedora... Qué orgulloso me siento de decir que soy de Santa Rosa”.