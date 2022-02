La tajante decisión que habría tomado Lionel Messi luego de que Lali Espósito lo mencionara en una anécdota

“Subí algo gracioso de mi vida a ‘Mejores amigos’ de Instagram, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”, contó Lali Espósito en una reciente entrevista para el programa español El Hormiguero (Anteta 3). Entre risas, la artista reveló que le pareció “bizarro” que el jugador vea su contenido más íntimo. Ante estas palabras, la reacción del capitán de la Selección Argentina fue inmediata: la dejó de seguir en redes sociales.

La anécdota de la cantante de “Disciplina” se popularizó rápidamente. La picardía de Lali para contar este momento en el que sintió vergüenza hizo reír al público. A pesar de parecerle gracioso el episodio que la llevó a revelarlo, indicó: “Yo lo agregué porque dije ‘¿cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?’”. Luego, le hizo un pedido al jugador: ”Leo, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”.

Lali Esposito sobre la storie que vio Messi por estar en "Mejores amigos"

‘Mejores amigos’ en Instagram se llama a la lista personalizada de usuarios de la red por parte del dueño del perfil. Al momento de publicar stories se puede elegir quiénes las pueden ver, si solo con los que conforman este apartado o todos lo que utilicen la red social. Por lo general, esto se utiliza para compartir contenido más íntimo.

En el caso de Lali, lo hizo ya que aseguró que tiene un humor ácido y hace chistes que podrían ofender a alguien, por ello con seguridad solo comparte eso con su círculo íntimo. Pero al parecer no en todo el público causó gracia. La anécdota podría haber llegado a los oídos de Lionel Messi y decidió ignorar el pedido de la artista, dejándola fuera de su exclusiva lista de personas que sigue en Instagram. Fue Ángel de Brito quien reveló que esta información.

“¿Qué pasó acá?”, indagó el periodista al mostrar que el delantero del Paris Saint-Germain no seguía a la cantante. De inmediato, los seguidores de Lali indicaron que en realidad él no la seguía y que la red social permitía agregar a ‘Mejores amigos’ aún sin ser amigos. Sin embargo, esto no está confirmado. Por el momento, la argentina no hizo referencia al tema.

(Foto Twitter @AngeldebritoOk)

Como bien explicó la protagonista de Sky Rojo (Netflix), decidió agregar al argentino a su lista exclusiva ya que se trata de un ídolo mundial. Personalmente, se conocieron en el 2017 y desde ese entonces mantienen una buena onda, la misma que se extendería también con Antonela Roccuzzo.

(Foto Instagram @lalioficial)

El ídolo argentino supera los 300 millones de seguidores en Instagram y él solo sigue a 284 personas, las cuales pertenecen al círculo íntimo de su familia. Entre ellos están su esposa, alguna de sus amigas, sus compañeros de selección, del Barcelona y unos pocos de PSG. La lista es muy reducida y, en sí, su perfil en redes sociales es muy bajo: comparte contenido relacionado de su trabajo y escasos momentos familiares.