Chano Charpentier y Sofía Santos se mostraron a los besos tras los rumores de separación

A pesar de que Chano dejó uno de los años más duros de su vida en el pasado, el 2022 no promete ser más relajado. En el transcurso de menos de dos meses, el músico confirmó su nueva relación con la influencer Sofía Santos, protagonizó rumores de una posible separación y, más tarde, volvió a reconciliarse. Todo esto quedó registrado en las redes sociales.

Pasada su milagrosa recuperación luego de estar internado en terapia intensiva debido a un un disparo que puso en riesgo su vida, Santiago “Chano” Moreno Charpentier regresó a sus andanzas como si nada hubiese pasado. A los meses de su salida del hospital y tras su paso por una clínica de rehabilitación, el músico volvió a los escenarios y sacó nuevas canciones. En el medio, terminó el complejo año envuelto en un supuesto romance con Natalie Pérez, con quien recientemente estrenó un tema.

Sin embargo, tanto ella como el ex Tan Biónica desmintieron su vínculo amoroso y, al poco tiempo, Chano se mostró muy acaramelado con quien sería su novia oficial. Ella es Sofía Santos, una joven de 23 años oriunda de Mar del Plata que es modelo, influencer y actriz. Aunque aún no se sabe como se conocieron o en qué momento empezó el amor, ambos presumen su cariño en las redes sociales cada vez que pueden.

La imagen de Chano junto a Sofía que confirmaría su romance Instagram

La confirmación del noviazgo fue realizada por Chano quien, en su cuenta oficial de Instagram, subió una foto a sus historias en donde se lo podía ver abrazado a la joven. Para decorar la tierna postal y con el objetivo de no dejar lugar a dudas, le sumó un enorme corazón. Al parecer, el romance y la felicidad habrían sido breves poco ya que a los pocos días, la modelo escribió una serie de mensajes en Twitter que indicarían que la pareja atravesaba una gran crisis.

Estefi Berardi mostró los mensajes que publicó Sofía Santos, como prueba de que estaría atravesando una crisis con Chano Charpentier Instagram: @estefaniaberardi

A pesar de que Santos tiene su cuenta privada, Estefanía Berardi -quien la sigue- mostró en su Instagram los desolados tuits que realizó en el lapso de tres horas. “Quiero despertarme y que esto sea un sueño” y “Si sienten algo raro es porque algo raro hay, siempre” fueron algunos de los textos que publicó en la red del pajarito. Asimismo, la panelista de Mañananísima (Ciudad Magazine) también evidenció que ambos se dejaron de seguir.

Con la posible separación cada vez más cerca de parecer una realidad, Sofía volvió a utilizar su Twitter para expresar sus sentimientos. De esta manera, manifestó que sentía que lo que le pasó fue “un baldazo de agua fría”. Y agregó: “Sentirte sola durmiendo con alguien no duele, te mata”. Aunque nunca especificó a quien estaban dirigidos los duros mensajes, Chano fue la respuesta obvia para muchos.

La foto de Chano y Sofi Santos que indicaría una reconciliación instagram @sofisantos

Como si esta historia no pudiera ser más complicada, a los tres días de todo el descargo, Sofía Santos apareció en su cuenta de Instagram junto al autor de “Mecha”, con quien aún no queda claro si sigue o no de novia. En la candente foto, el está con los ojos cerrados mientras ella le planta un beso en la boca. En medio de esta confusa trama, ninguno de los dos salió a dar explicaciones.