Abel Pintos develó el nombre del hijo que espera con Mora Calabrese

Abel Pintos y la empresaria Mora Calabrese esperan su primer juntos, así fue el anuncio del músico sobre el sexo y el nombre del bebé

Abel Pintos anunció su futura paternidad en abril . En una emotiva entrevista televisiva, el músico se refirió a la situación que vive con su actual pareja y a sus expectativas sobre la paternidad. "El deseo de ser papá me llegó estando en pareja. Nunca antes me había sentido listo. Cuando conocí a Mora [ Calabrese ] me sentí preparado", explicó el músico en Morfi , el ciclo que Gerardo Rozin conduce en Telefe . Aunque había fantaseado con la idea de que quizás algún día tendría un hijo, ahora es más concreta que nunca", añadió. En las últimas horas, el músico y la empresaria confirmaron el sexo del bebé y comunicaron cuál será su nombre.

En una publicación en Instagram, Abel Pintos posteó una placa celeste que simplemente dice "Agustín" junto a un corazón. Con ese sencillo acto, el vocalista confirmó que su primer hijo será un varón y que ya eligieron el nombre. El niño será el segundo hijo de Calabrese, que tiene una hija de ocho años de una pareja anterior.

La entrevista de Pintos en Morfi fue una de las intervenciones públicas en las que el músico más habló de su vínculo con Calabrese y el momento que atraviesan juntos. Sorprendido ante las declaraciones de cariño del cantante, el conductor lo felicitó por haber encontrado el amor junto a su novia -con quien está en pareja hace 6 años- y haber apostado a formar una familia. Pintos confesó que el contexto en el que finalmente llegó su momento de convertirse en padre no podría haberlo imaginado nunca: "Hace tres meses yo estaba de gira recorriendo varios países, y ahora estamos en casa cuidándonos, es un poco ambivalente ".

"Todo esto nos llena de incertidumbre. Creo que no terminamos de entender cómo sucedió todo. Nos toca hacer un ejercicio diario de conciencia", dijo en relación al desarrollo de un embarazo en el marco de la pandemia de coronavirus . "Día a día se conoce nueva información y uno se puede ahogar en suposiciones, pensando en cómo vamos a hacer como sociedad y cómo va a ser la nueva realidad", continúo el cantante.

También contó cómo se prepara para afrontar la paternidad: "Esperar un hijo o hija te pone todo en una nueva perspectiva. Todo eso que pensás que aprendiste se relativiza. Uno espera haber aprendido mucho para poder tomar semejante responsabilidad y a su vez partís de que vas a aprender muchísimo con esta nueva etapa".