Sabrina Rojas volvió a apostar al amor: quién es el misterioso hombre que la conquistó

A lo largo de los años, Sabrina Rojas demostró que es una mujer que no teme decir fuerte y claro lo que piensa y siente. Tras su separación de Luciano Castro, tras más de una década juntos y dos hijos en común, mantuvo varios cruces con él y sus amores, primero, Florencia Vigna y segundo, Griselda Siciliani. Pero, así cómo hoy el actor está felizmente en pareja con la protagonista de Envidiosa (Netflix), la conductora de Pasó en América (América) se mostró muy cerca de un hombre y aunque reconoció que todo es “muy reciente” dio cuenta de que está conociendo a alguien.

El lunes Sabrina Rojas dio una entrevista con LAM (América) y su vida sentimental fue tema de conversación. “Yo tranquila, como siempre”, sostuvo la actriz cuando le preguntaron sobre su presente. “Estoy saliendo mucho, estoy muy nocturna. Me hago cargo, estoy cuasi adolescente”, reconoció

Sabrina Rojas dio una entrevista con LAM (América) y reconoció que salió con un hombre, aunque remarcó que todo es muy reciente (Foto: Captura de TV / América)

Fue entonces cuando Ángel de Brito le dijo: “¿Estás con un pelado? ¿Es cierto? Tenemos fotos del fin de semana". Acto seguido mostraron imágenes de Sabrina en una fiesta. En la primera se la vio junto a un hombre que estaba de espaldas a la cámara y en la segunda se la pudo ver rodearlo con el brazo. La actriz se mostró cautelosa, pero no le quedó otra opción que reconocer que era ella: “Soy yo, pero no hay nada que confesar ahí”. Al ser consultada por quién era la persona con la que salió, se limitó a decir: “Gente que me estoy dando la oportunidad de conocer. Este es un pelado por elección porque se rapa”.

“Ángel te juro por dios que es todo muy reciente. No está para confirmar nada”, expresó Rojas y comentó que tuvieron tres salidas. Sin embargo, aunque admitió que no podía calificar a su nuevo vínculo, afirmó que no tenía “ganas de esconderse”.

Las imágenes de Sabrina Rojas en un concierto junto a un misterioso hombre que compartieron en LAM (Foto: Captura de TV / América)

“Tengo nombre, ¿con la letra ene, no?“, comentó el conductor. Fue entonces cuando intervino Yanina Latorre y anunció que tenía información sobre la persona en cuestión. ”Creo que es empresario, ex de una conocida. No de una mega famosa, una conocida", señaló y Rojas dio cuenta de que estaba en lo cierto. Cuando la panelista le envió un mensaje por privado referido al tema, admitió que estaba en lo correcto. “No recuerdo haber visto a Sabrina muda, es la primera vez”, señaló De Brito.

Aunque admitió que salió con el hombre, la modelo recalcó que todo es muy reciente. “Puede que mañana ya no nos veamos más. No sé. No me espanten la gente, por favor”, pidió, entre risas.

Antes de terminar con la nota, de Brito le preguntó a Rojas por Luciano Castro. El domingo el actor cumplió 50 años y organizó un íntimo festejo con sus tres hijos: Mateo, de 23 años (fruto de una relación con una mujer llamada Florencia), Esperanza, de 11, y Fausto, de 10, a quienes tuvo con Sabrina. También estuvo su novia, Griselda Siciliani, sus amigos, los actores Rafael Ferro y Mercedes ‘Mey’ Scápola, entre otras personas cercanas.

Sabrina Rojas hablo del cumpleanos de Luciano Castro

La modelo aseguró que solamente saludó a Castro y dio cuenta de que no atraviesan un buen momento. Dijo que prefería no hablar del tema y que actualmente tienen conflictos por “cosas de dinámicas familiares que hay que ponerse de acuerdo”. Sin embargo, comentó que si sus hijos se lo hubiesen pedido, habría ido al cumpleaños, aunque eso le significara encontrarse con Siciliani. “Esas cosas ya pasaron, no tengo problema con eso. A la catarsis ya la hice, yo ya sané”, sentenció.