Yanina Latorre reveló intimidades de su relación con su esposo Diego: “Lo bloqueo de WhatsApp”

Este lunes, Yanina Latorre visitó el programa DDM (América) y, en medio de una extensa charla con Mariana Fabbiani, conductora del ciclo, reveló detalles de su relación matrimonial con el exjugador y actual comentarista de fútbol Diego Latorre. En un tono risueño, la histórica panelista de LAM (América) señaló que suele bloquear a su marido en el WhatsApp y aseveró, tajante y fiel a su estilo: “Diego está viejo, andropáusico y tóxico”.

Latorre habló en DDM de temas de actualidad del espectáculo, pero también de su vida familiar. En especial en lo que refiere a su matrimonio. El tema surgió cuando en el programa volvían de una nota a Maxi López, exesposo de Wanda Nara, y la información decía que, por algún problema entre ellos, él habría dejado de seguir en Instagram a la conductora de MásterChef.

Al señalar esa noticia, la invitada al programa señaló: “Eso es una estupidez”. Entonces, comenzó con los detalles de su vida de pareja: “Yo a mi marido lo bloqueo de WhatsApp todos los días”. “¿En serio?”, preguntó, sorprendida, la anfitriona del ciclo. “Es muy tóxico”, dijo Latorre, sin pelos en la lengua.

“¿Y después cuándo lo desbloqueás?”, fue la inmediata pregunta de Fabbiani, que no paraba de reír. “Cuando necesito algo”, replicó la angelita, que después aseguró, otra vez sin tapujos: “A Diego le molesta todo lo que hago”.

Yanina Latorre dialogó con Mariana Fabbiani y el equipo de DDM y tocó tanto temas del espectáculo como de su relación con Diego Latorre Captura América

Cuando le preguntaron si alguna vez el exfutbolista de Boca y Racing la había bloqueado, Yanina Latorre respondió: “No. No se atreve”. Luego, contó en qué momentos lo desbloquea a su esposo de la aplicación de mensajería: “Cuando tiene que llevar al perro a la veterinaria a bañarse, o tiene que comprar algo. Algo de cadetería”.

Más adelante, la invitada de DDM se expidió sobre la causa de los repetidos bloqueos a su marido. Y fue lapidaria: “Lo bloqueo porque Diego está en una etapa que está viejo, andropáusico y tóxico. O sea, me voy a hacer una mamografía y se cree que voy por la calle y los tipos se me van desmayando alrededor”.

“Mejor que crea eso”, intervino la conductora. “Y me dice: ‘Ah. Ahora mamografía... tenés un amante’. Atrevido. Asqueroso”, continuó con su relato Latorre que añadió cómo reaccionaba ella ante esas insinuaciones de su pareja: “Le digo: ‘¿Por qué no me la ch...?’. Y empiezo a putearlo”.

Yanina Latorre reveló que todos los días bloquea en el WhatsApp a su marido Diego Ig / @Yanilatorre

Mientras la conductora reía con el relato de su invitada, Andrea Taboada, periodista de DDM y compañera por muchos años de Latorre en LAM, le preguntó: “¿Él no creía siempre que tenías un amante?”. “Hace 30 años que estoy casada y hace 30 años que cree que hay un amante que convive con nosotros dos. Donde vamos, va el amante”, respondió la conductora de Yanina 107.9 (Radio El Observador).

“Es un fantasma que quizás alimenta la pareja”, aportó, entonces, el periodista Franco Torchia. “A mí no me alimenta para nada, porque yo en ese momento lo mataría a golpes, porque es pesado”, replicó Yanina Latorre.

“¿En algún momento tuviste que demostrar (que no hay amante), o no le das bola?”, inquirió Fabbiani. “No le doy bola. Lo bloqueo para que se quede con las ganas. ‘¿Dónde estás? Dónde estás?’”.

Luego, cuando la conductora le preguntó cuánto tiempo duraban las peleas, su invitada señaló que, en un momento, ella se olvida y le habla. “¿Se van a dormir peleados?”, preguntó, en el cierre del tema, Mariana Fabbiani, y la respuesta de la angelita la desconcertó: “¡Vivimos peleados!”.

