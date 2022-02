La furia de Yanina Latorre por una actitud de su hija: “¡Basta!”

El destino laboral de Yanina Latorre aún es incierto. Tras la finalización de Los ángeles de la mañana (eltrece) en diciembre, desde entonces la ex angelita disfruta de largas vacaciones familiares hasta determinar cómo será el 2022 en cuanto al trabajo. Ahora, todo el clan se encuentra en Miami, un destinos turístico muy elegido por ellos y desde allí todos retratan cómo pasan los días entre la playa y el calor. Sin embargo, no todo es color de rosas ya que la panelista dejó al descubierto en su cuenta de Instagram su gran enojo por los gastos que está realizando su hija, quien no se priva en su recorrido por los shoppings.

Lola Latorre es una gran amante de la moda y persigue las últimas tendencia, tal es así que se volvió una referente en la materia. Sus look son muy halagados y su imagen es muy requerida entre las marcas. La gran ciudad estadounidense, por su parte, tiene una gran variedad de shoppings y la joven no se priva de adquirir las prendas que más le gustan. Fue su propia madre quien le reprochó sus abultados gastos.

Madre e hija se encuentran en Miami (Foto Instagram @yanilatorre)

Fiel a su estilo, la panelista compartió un video en su cuenta de Instagram en el que mostró a su hija, que modelaba una nueva adquisición, tras una tarde de shopping. Esto fue lo que desató la furia de Yanina, que se mostró muy molesta por una nueva compra: “Estoy podrida de comprarte carteras. Todo es estrenado”.

Acto seguido y aún enojada, detalló cada prenda que llevaba puesta Lola: “El corpiño es mío, que me lo robaste, me lo compré para usarlo abajo de una camisa transparente. El pantalón es nuevo, las zapatillas son nuevas, la cartera es nueva”. Mientras su madre la criticaba, la influencer continuaba feliz por su compra y bailaba frente a cámara.

Yanina Latorre sobre los gastos de su hija

Mientras Yanina gritaba, Lola parecía ignorar todo por lo que era criticada. Ante su reacción, la panelista sentenció: “Basta de gastar”. Sin embargo, esto no pareciera afectarle ya que continuaba en un modo de festejo por su nueva cartera.

Yanina retó a su hija por sus gastos (Foto Instagram @yanilatorre)

A pesar del reproche de su madre, la joven disfruta al máximo de sus vacaciones en Estados Unidos, junto a su familia y una amiga. Previamente, comenzó el año en Punta del Este y luego se reunió con sus padres en Miami. Lola tiene un alto perfil en las redes sociales y es mediante su cuenta de Instagram que retrata sus viajes como cada momento especial que vive.

La familia elige Miami para vacacionar (Foto Instagram @yanilatorre)

Pero no todo es felicidad para la hija de Yanina y Diego Latorre, ya que desde hace varios meses enfrenta rumores de ruptura con Jerónimo, con quien está en pareja desde 2017. Los jóvenes no se muestran juntos y el detalle que no pasó desapercibido fue que durante el cumpleaños de ella, su pareja no apareció en ninguna imagen. Ambos se llamaron a silencio.