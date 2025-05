El duro descargo de la mujer de Diego Moranzoni tras la grave acusación contra el periodista

El escándalo en que se vio envuelto Diego Moranzoni sumó hoy un nuevo capítulo, ya que fue la mujer del conductor, Rosana Olivera, realizó un fuerte descargo y negó las imputaciones que recayeron en los últimos días en contra de su pareja. “No se quedó con plata de nadie”, dijo la esposa del ahora exconductor de Crónica TV, quien fue acusado de quedarse con dinero de una colecta solidaria.

Fue Griselda Franco, una aparente amiga del periodista, quien señaló al ex notero de haberla estafado con dinero proveniente de una colecta solidaria. La mujer, que se desempeña laboralmente como vidente, sufre de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), por lo que el dinero recaudado iba a ayudar a su situación personal que se vio afectada tras el diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa.

Rosana Olivera realizó un fuerte descargo negando las acusaciones (Captura: @jotaxdigital)

A partir de este escándalo, Moranzoni salió a negar las imputaciones en los medios, pero ahora fue su mujer quien se sumó a la cruzada. La pareja visitó el programa A La Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzoco, para demostrar su posición. “No la va a sacar barata, a mí me arruinó, hace cuatro días que no duermo. Tengo un hijo de 9 años que ayer se acostó bajoneado porque entiende todo”, empezó su fuerte descargo Olivera, que tiene un hijo con Diego llamado Amaro.

“Nosotros somos una familia que trabajamos, yo tengo tres trabajos, él trabaja. No llegamos a fin de mes como todos, tenemos un auto de mierda, no soy propietaria, pagó alquiler”, se lamentó la mujer a partir de la desvinculación que sufrió el conductor del canal Crónica TV.

Diego Moranzoni desmintió haberse quedado con dinero de una colecta solidaria (Fuente: Captura de Video/Crónica TV)

“Ahora tengo que pensar cómo mierda pago el alquiler porque a ella se le antojó salir a decir todos estos disparates”, sostuvo la mujer, a quien se la vio muy enojada. Por su parte, el periodista escuchaba su relato acongojado a su lado.

“Voy hasta la muerte. Y no tengo más nada que aclarar porque él no robó, no se quedó con plata de nadie, no hay nada más que explicar. De ahora en más que salgan a decir lo que quieran, nosotros no vamos a salir a hablar más. Se terminó, el que le quiera creer que le crea y el que no, que no le crea”, concluyó.