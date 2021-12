Yanina Latorre reveló que Benjamín Vicuña está de novio con una amiga de Pampita

Se llama Eli Sulichin, tiene 32 años y es la nueva novia de Benjamín Vicuña. Así lo informaron este viernes en Los ángeles de la mañana (eltrece). Allí, el conductor del programa, Ángel de Brito, señaló además que la flamante pareja del actor es amiga de una de sus ex: Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

Este viernes, en el comienzo del último programa de la historia LAM, de Brito comenzó a jugar con un ‘enigmático’ que anunciaba que un personaje famoso se había puesto de novio recientemente. Un poco más tarde dio un dato más sobre su primicia. “Benjamín Vicuña es el protagonista de este romance, está de novio nuevamente”, arremetió.

Benjamín Vicuña, de novio con una amiga de Pampita

Pero el conductor no se quedó solo en eso, y de inmediato agregó: “(Vicuña) está de novio con una amiga de Pampita. Tanto reencuentro familiar, y empezó a hablar con una amiga de Pampita...”.

Ante la novedad que acababa de anunciar el periodista, las panelistas del programa expresaron su asombro. “Nos quedamos mudas, nos quedamos todas heladas”, se escuchó que decían “las angelitas”.

Eli Sulichin tiene 32 años, es amiga de Pampita, y sería la nueva novia de Benjamín Vicuña, según la primicia que dio esta mañana Yanina Latorre en LAM Captura Eltrece

Hasta ahí llegó la información en ese momento, pero un rato más tarde Yanina Latorre, en transmisión desde Miami, fue la encargada de develar el nombre de la flamante relación del actor chileno.

“¿Quién es la novia de Benjamín Vicuña?”, inquirió de Brito a Latorre, que respondió: “Pónganme las fotos, es hermosa, se llama Eli Sulichin”. En efecto, en pantalla aparecieron sucesivas fotos de la joven mencionada por la panelista.

De fondo, se escuchó la voz del conductor, que dijo: “Ahí está. Es preciosa”. También intervino, sorprendida, Cinthia Fernández, integrante del ciclo, que al parecer conocía a Sulichín. “Es bella, es la hija de Suli. Es millo, millo”. “Es preciosa, bomba, diosa, Eli Sulichín. Vos la conocés, Cinthia”, dijo Latorre, sin escatimar adjetivos.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña habrían pasado unos días juntos en Punta del Este Captura El

“Es bella”, confirmó Fernández. Entonces, Latorre hizo una sucinta descripción de la muchacha en cuestión. “Es bellísima. No tiene problema, no es interesada, no es trepadora, tiene su vida, muy tranquila, 32 años, tiene una familia hermosa, es buena gente, labura”, dijo.

Para rematar su cuadro descriptivo, la esposa de Diego Latorre agregó: “La verdad, y por eso estoy contenta, y lo aplaudo a Vicuña, es la primera vez que tiene una chica como la gente”.

En otro tramo del programa, antes de develar el nombre de la joven, Latorre había informado que Vicuña y Sulichín se habían conocido en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, al que asistió el actor, que tiene una buena relación con su ex.

“Yo sé que Pampita está muy contenta con este vínculo, porque ella le parece una buena chica”, agregó la panelista, que también informó que la flamante pareja estuvo recientemente en Punta del Este. “No están escondidos, fueron a comer, se muestran -aseveró Latorre-. Él está fascinado con ella, se ven todos los días, hablan todo el tiempo”.

Benjamín Vicuña conoció a Eli Sulichin en el bautismo de Ana, la hija de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán instagram

“El romance del verano”, tituló Latorre la primicia de LAM, y señaló algo más sobre Sulichín: “Ella es vecina de (Marcelo) Tinelli, tiene la casa en Punta del Este al lado de la de Tinelli y además es muy amiga de Micaela Tinelli”.